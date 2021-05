Campeonato Centro de Ralis/Rali da Bairrada: Mão cheia de vencedores | AutoSport

Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) à geral e nos R-GT, André Cabeças (Mitsubishi Mirage evo), no CCR Luís Mota/Alexandre Ramos (Clássicos) foram os vencedores do Rali da Bairrada.

Como tem vindo a ser hábito as provas dos regionais contam para um sem número de campeonatos e categorias, e o Rali da Bairrada não foi exceção, com vários campeonatos em liça. Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) venceram à geral e naturalmente nos R-GT, André Cabeças (Mitsubishi Mirage evo) levaram a melhor no Campeonato Centro de Ralis e Luís Mota/Alexandre Ramos triunfaram nos Clássicos, no Rali da Bairrada.

O piloto de Baião triunfou à geral na prova do Clube Automóvel do Centro, depois duma bela luta com Miguel Campos e Paulo Lopes (Porsche 9971 GT3) nas seis especiais da prova.

Pascoal e Campos alternaram entre si os triunfos em todos os troços, terminando a prova separados por 4.2s.

À entrada para a segunda passagem por Vagos/ZIV, Vítor Pascoal encontrava-se a 1,9 segundos para o piloto de Famalicão, altura em que ‘puxou dos galões’ e desferiu um ataque decisivo. A terceira posição ficou entregue a Pedro Silva e Alexandre Rodrigues, em Porsche 997 GT3, mas a 1m18s da dupla vencedora.

Cabeças venceu no ‘Centro’

Quanto ao CCR, a vitória sorriu a André Cabeças e Bino Santos. A dupla do Mitsubishi Mirage Evo foi para a frente da prova na PE”, donde já não saiu, terminando com um avanço de 55.9s, para Ernesto Cunha e Rui Raimundo, em Subaru Impreza STI, enquanto José Gomes e Bruno Pedrosa (Renault Clio R3), subiram ao lugar mais baixo do pódio, a 1m15,s dos vencedores.

Impressionante foi a prestação de Pedro Silva e Nuno Rodrigues da Silva. O piloto do Peugeot 208 VTI R2B rubricou uma prova sem mácula e garantiu um excelente quarto lugar, a 1m37,3s dos vencedores, relegando para a quinta posição a dupla Raul Aguiar e Pedro Pereira.

Luís Mota venceu nos Clássicos

Aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo VIII, Luís Mota e Alexandre Ramos tiveram alguns contratempos, mas repetiram o sucesso do ano passado. O piloto do Cartaxo venceu todos os troços e terminou com um avanço de 34.8s para Nuno Carreira e Danny Carreira (Subaru Impreza WRX STI). A dupla anfitriã Nuno Mateus e Paulo Pimentel (Mitsubishi Lancer Evo VI) ficou pelo caminho na primeira passagem por Vagos/ZIV com uma avaria, Nuno Carreira ascendeu ao lugar intermédio do pódio, a 34,8 segundos de Luís Mota.

João Vinha, navegado por Cristiano Queiroga, levou o Mitsubishi Lancer Evo VI ao terceiro lugar, a 1m11,3s do vencedor, seguido de João Pedro Martins e Roberto Santos (Mitsubishi Lancer Evo IV) e Henrique Silva e Pedro Ré (Mitsubishi Lancer Evo V) a 2m13,6s e 3m02,0s, na quarta e quinta posição, respetivamente.

O Rali da Bairrada, marcado por dois aparatosos acidentes – o primeiro por Pedro Santos e Hugo Vieira (Peugeot 206 RC), que embateu contra um poste de eletricidade na primeira passagem pela especial de Boco e, o segundo, por Fábio Santos e Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo), motivado por uma saída de estrada na primeira passagem por Vagos/ZIV –, contemplou ainda Pedro Silva e Nuno Rodrigues da Silva (Peugeot 208 VTI R2B) e Viana Martins e Gonçalo Palmeira (Renault Clio 3 RS) com os triunfos no Kumho 1 e Kumho 2, respetivamente.

Classificação

1 Vitor Pascoal Ricardo Faria Porsche 911 Gt3 Cup (991) 34:14.7 Rgt

2 Miguel Campos Paulo Lopes Porsche 997 Gt3 0:04.2 Rgt

3 Pedro Silva Alexandre Rodrigues Porsche 997 Gt3 1:18.0 Rgt

4 André Cabeças Ilberino Santos Mitsubishi Mirage Evo 1:51.1 X3

5 Luis Mota Alexandre Ramos Mitsubishi Lancer Evolution Vi 1:51.8 A8

6 Nuno Carreira Danny Carreira Subaru Impreza Wrx Sti 2:26.6 A8

7 Ernesto Cunha Rui Raimundo Subaru Impreza Sti 2:47.0 X3

8 João Vinha Cristiano Queiroga Mitsubishi Lancer Evo Vi 3:03.1 A8

9 José M. Gomes Bruno Pedrosa Renault Clio R3 3:06.1 X2

10 Paulo Carvalheiro Dércio Carvalheiro Porsche 911 Gt3 Cup (991) 3:10.3 Rgt

11 Pedro Silva Nuno Rodrigues Da Silva Peugeot 208 Vti R2b 3:28.4 P1

12 Raúl Manuel Pires De Aguiar Pedro Pereira Mitsubishi Lancer Evolution Viii 3:29.9 P3

13 Augusto Costa Susana Silva Peugeot 208 Vti 3:50.8 P1

14 João Pedro Martins Roberto Santos Mitsubishi Lancer Evo Iv 4:05.4 A8

15 Eduardo Veiga Ines Veiga Ford Escort Mk Ii 4:11.1 X2

16 Paulo Correia Tiago Amado Renault Twingo R2 4:27.3 P1

17 Ricardo Coelho Pedro Santana Toyota Starlet 1.3 4:28.2 X1

18 Henrique Silva Pedro Ré Mitsubishi Lancer Evo V 4:53.8 A8

19 Viana Martins Gonçalo Palmeira Renault Clio 3 Rs 5:03.2 X2

20 Frederico Monteiro Paulo Santos Peugeot 206 Gti 5:03.9 P1

21 Isaac Portela Duarte Miguel Susano Citroen C2 5:06.4 X1

22 Tiago Pereira Fernando Pereira Peugeot 205 5:12.3 X2

23 Paulo Barata António Santos Mitsubishi Lancer Evolution Ix 5:20.7 P3

24 Tiago Prata Tiago Silva Bmw 316 I (E30) 5:30.4 X2

25 Helder Cordeiro Bruno Pereira Bmw M3 Coupe(E46) 5:31.3 X2

26 António Almeida Pedro Henriques Bmw 325 (E30) 5:34.2 X2

27 Nuno Nunes Joaquim Alvarinhas Renault Clio R3 5:40.3 P2

28 Alexandre Ferreira Paulo Amorim Peugeot 309 5:49.1 X2

29 Diogo Carvalheiro Micael Jacinto Silva Bmw M3 5:58.0 X2

30 Rodrigo Correia João Paião Kia Picanto 6:05.3 P2

31 Fábio Rei Sofia Oliveira Bmw 325 I (E30) 6:24.9 X2

32 Luis Costa Helder Castro Peugeot 306 Gti 6:26.1 A7

33 João Gago Carlos Morgado Bmw 316 (E30) 6:42.2 X2

34 Vitor Gomes Joel Oliveira Peugeot 206 Gti 6:58.0 X1

35 Nuno Confraria Ricardo Trincadeiro Peugeot 306 7:27.5 X2

36 João Santos João Rocha Kia Picanto 7:34.6 P2

37 Filipe Madureira Emanuel Gonçalves Nissan Micra 1.3 S 7:44.5 A5

38 Cipriano Antunes Fernando Almeida Audi Quattro 7:46.8 4

39 Tiago Passadouro Jorge Bregieira Citroen Saxo Cup 8:04.1 X1

40 Vítor Miguel Jorge E Silva Carlos Baptista Citroen Saxo Cup 8:24.5 X1

41 Daniela Lopes Soraia Silva Citroen Saxo Cup 8:24.5 X1

42 Pedro Duarte Pedro Gambóias Toyota Starlet 8:36.5 X1

43 Pedro Antunes Marco Vilas Boas Ford Escort Rs 2000 Mkii 8:55.8 P2

44 Jorge Alonso Maikel Rodriguez Bmw M3 9:21.0 X2

45 Rui Tavares Diogo Pereira Ford Fiesta 9:22.4 X2

46 Rui Da Silva Santos João Sebastião Subaru Impreza Grb 9:24.9 X3

47 Luis Cochado Nelson Garcêz Ford Escort Rs 2000 9:49.9 2

48 Jorge Aguiar Paulo Aguiar Citroen Saxo Cup 9:50.1 X1

49 Vera Cardoso Cátia Dias Citroen Saxo 11:02.5 X1

50 Pedro Costa Nuno Costa Renault Clio 11:15.9 X2

51 Pedro Miguel Andreia Soares Citroen Ax Gti 26:31.3 X1