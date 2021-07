Campeonato Centro de Ralis/Rali Alitém: Regresso aos triunfos do campeão | AutoSport

Armando Carvalho e Ana Santos venceram o Rali Alitém, terceira prova do CCR. no seu regresso à ‘terra’, Rui Madeira termina em segundo. Com o terceiro lugar, André Cabeças consolida liderança no campeonato.

Armando Carvalho e Ana Santos foram os maiores protagonistas do Rali Alitém, prova do Campeonato Centro de Ralis que a dupla do Mitsubishi Lancer Evo V venceu. A equipa ganhadora deixou Rui Madeira e Liliana Costa, em Mitsubishi Lancer Evo IX, na segunda posição. Os dois primeiros classificados venceram todas as especiais desta ronda organizada pela Escuderia Castelo Branco e terminaram separados por 7,3 segundos. André Cabeças, que chegou a Albergaria dos Doze na liderança da competição, saiu com o seu estatuto reforçado depois de ter fechado a sua participação com um pódio.

FOTOS: Escuderia Castelo Branco/Go Agency, Ricardo Oliveira



Num fim-de-semana de calor, as equipas inscritas no Rali Alitém competiram em troços desenhados pela Escuderia Castelo Branco no concelho de Pombal que se apresentavam em excelentes condições. Armando Carvalho mostrou, desde a primeira especial, que estava em Albergaria dos Doze para lutar pela vitória. Foi o mais rápido na classificativa inaugural e nunca mais deixou o comando da prova.

Fernando Peres assumiu-se como adversário mais direto mas, um acidente ainda no primeiro dia, fez com que o antigo campeão nacional ficasse pelo caminho. A partir daí, a discussão pela vitória resumiu-se a um duelo entre Carvalho e Rui Madeira. Os dois foram os únicos a vencer especiais no Rali Alitém, mas foi o homem do Lancer Evo V que terminou com vantagem.

“O fim-de-semana foi quase perfeito. Correu muito bem. Entrámos bem na prova. Soubemos gerir e atacar nos momentos chave. Houve alturas em que defendemos, houve outras em que atacámos. Tivemos adversários de grande nível, como são os casos do Fernando Peres e do Rui Madeira que dispensam apresentações. Isso dá-nos uma motivação ainda maior. Foi um bom resultado. Divertimo-nos imenso. Os troços são muito giros e a organização está de parabéns”, afirmou o vencedor do Rali Alitém, Armando Carvalho.

Pouco à vontade em ralis de terra, devido à menor experiência de pilotagem neste tipo de pisos, André Cabeças fez um Rali Alitém em crescendo. O piloto do Mitsubishi Mirage Evo começou na décima posição da classificação absoluta. Paulatinamente, melhorou o seu rendimento e fechou a sua participação no terceiro posto da geral. Foi, também, o melhor da categoria X3.

O melhor concorrente em carros com duas rodas motrizes foi Paulo Correia. O piloto do Renault Twingo R2 também fez um rali sempre a melhorar e, depois de ter arrancado na nona posição, fechou no quarto lugar absoluto e primeiro da categoria P1.

Com o triunfo na classificação geral, Armando Carvalho também venceu em P3, enquanto Luís Almeida, em Fiat Stilo, foi o primeiro P2. Entre os X1, Gonçalo Figueira impôs-se com o Citroën AX e Paulo Ferraz foi o melhor X2 com o BMW E30 320i. No Desafio Kumho, Armando Carvalho foi o melhor dos pilotos com carros de tracção total e Gonçalo Figueira triunfou entre os duas rodas motrizes.

Classificação