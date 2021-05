Campeonato Centro de Ralis arranca na Bairrada | AutoSport

Arranca no próximo fim de semana com o Rali da Bairrada o Campeonato Centro de Ralis, prova que vai contar com a presença de cerca de sete dezenas de inscritos.

A prova do Clube Automóvel do Centro, para além do Campeonato Centro de Ralis conta ainda para o Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Portugal RGT e ainda Desafio Kumho.





Até este momento estão inscritos 32 pilotos na competição, entre eles a maioria dos principais protagonistas da época passada, sendo que a lista de inscritos da prova do CAC, conta com 70 concorrentes.



A competição tem previstas nove provas, e há várias muito ‘encostadas’ umas nas outras, provas terra no meio das de asfalto, o que dificulta sempre os concorrentes. O Rali da Bairrada disputa-se em asfalto, tem seis troços, realizando-se todos no domingo, 30 de maio. Duas semanas depois a competição desloca-se a Rali de Castelo Branco, para nova prova em asfalto, estando prevista a primeira em terra para o início de julho, o Rali Alitém.

A segunda edição do Rali da Bairrada vai dar mais colorido às estradas do concelho de Vagos no próximo domingo, percorrendo alguns dos percursos que fizeram história o ano passado com a realização da edição inaugural.

A poucas horas do fecho do encerramento das inscrições, a prova desenhada pelo Clube Automóvel do Centro e Câmara Municipal de Vagos já conta com 70 equipas inscritas, que atesta bem o reconhecimento desta competição promovida pela Promolafões. Refira-se, por último, que as inscrições terminam hoje, segunda-feira, às 23h00.





A prova de abertura do calendário da temporada de 2021 do Campeonato Centro de Ralis, pontuável ainda para o Campeonato Nacional de Ralis GT, Campeonato Nacional de Ralis Clássicos e Desafio Kumho, desenvolver-se-á com dupla passagem pelas especiais de Boco (8,24 km) Santo André (11,22 km) e Vagos/ZIV.



Pilotos e máquinas vão percorrer 137,95 km, dos quais 59,96 serão disputados ao longo das seis especiais a de classificação. A lista de inscritos, predominantemente composta por pilotos que habitualmente pugnam pelas melhores posições, volta a reunir equipas que disputam a prova extra em que se perfilam viaturas mais evoluídas que alinham no Campeonato de Portugal de Ralis.



São várias as duplas de renome que marcam presença nesta ronda competitiva, com o destaque a ir para os vencedores do ano transacto, nomeadamente Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI), nos Clássicos, e André Cabeças e Ilberico (Bino) Santos (Mitsubishi Mirage Evo), na Extra.



Por seu turno, a formação vencedora do Centro de Ralis e Desafio Kumho, Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubushi Lancer Evo VI), vai primar pela ausência por não ter reunido os apoios para defender a posição conquistada na primeira edição do Rali da Bairrada e o título no Campeonato Centro de Ralis.

Domingo, 30 de maio

PE1 Boco 1 8.24 km 10:43

PE2 Santo André 1 11.22 km 11:21

PE3 Vagos / ZAV 1 10.52 km 12:04

Assistência – Vagos – 30 Min 13:15

PE4 Boco 2 8.24 km 14:03

PE5 Santo André 2 11.22 km 14:41

PE6 Vagos / ZAV 2 10.52 km 15:24

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI