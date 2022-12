Campeões 2022: Jorge Carvalho triunfa no Campeonato Start Centro de Ralis | AutoSport

Jorge Carvalho/Rodrigo Pinheiro (Peugeot 208 R2) venceram três das quatro provas do Campeonato Start Centro de Ralis e com isso sagraram-se vencedores da competição, batendo Armando Carvalho/Ana Santos (Peugeot 208 R2) por 18 pontos, com Pedro Pereira Jr./Tiago Silva (Peugeot 208 R2) em terceiro três pontos mais atrás, eles que foram os outros vencedores do ano.

Para Jorge Carvalho, três triunfos e um terceiro lugar foram mais do que suficientes para chancelar o ceptro, sendo que Armando Carvalho fez três pódios, mas o abandono de Alvaiázere atrasou-o muito.

Apenas oito concorrentes pontuaram neste Start Centro, o que não permitiu que a competição fosse mais interessante.