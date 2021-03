Calendários e Regulamento Desportivo dos ‘Regionais’ Norte, Centro e Sul conhecidos

Já são conhecidos os regulamentos e os calendários dos Campeonatos Norte, Centro e Sul de Ralis 2021. Há sensíveis alterações nos três calendários, com dez provas previstas a Norte, nove no Centro e cinco no Sul. Cada campeonato só terá efetividade desde que se realizem, no mínimo, (50% +1) das provas, todas elas poderão conter uma prova extra, composta por todas as viaturas do grupo/classe ‘X5’, todas as viaturas com homologação FIA/FPAK e RGT podem participar integradas no grupo X5, não pontuando para o campeonato, com exceção das viaturas dos grupos RC4 e RC5 com a atribuição do grupo e classe respetiva aos veículos admitidos nos campeonatos regionais (Grupo P). As viaturas do grupo FIA Rally 4 descritas no Regulamento Técnico com homologação a partir de 01 de janeiro de 2019 e conforme o Anexo J Art. 260 de 2021 terão de nos Campeonatos Regionais Ralis Norte, Centro e Sul de integrar o grupo X5.

O Campeonato Norte de Ralis tem previstas duas provas em terra e oito em asfalto, estando para já o Rali de Famalicão ainda por confirmar, bem como o Rali Casinos do Algarve, prova que já chegou a estar no calendário dos Clássicos e R-GT, mas deixou de estar.

Campeonato Norte de Ralis

17/18 Abril Rali Vieira do Minho (Terra)

30/Abril-2 Maio Rali Terras D’aboboreira (Terra)

2/4 Julho Rally Fafe Montelongo (Asfalto)

24/25 Julho Rali de Vila Nova de Famalicão 2021 – A Confirmar (Asfalto)

28/29 Agosto Rali Município Mesão Frio (Asfalto)

3/5 Setembro Rali do Alto Tâmega (Asfalto)

18/19 Setembro Rali de Santo Tirso (Asfalto)

16/17 Outubro 9 Rali de Viana do Castelo (Asfalto)

30/31 Outubro 15º Rali de Gondomar (Asfalto)

13/14 Novembro Rali Serras do Porto (Asfalto)

Campeonato Centro de Ralis

28/30 Maio Rali da Bairrada (Asfalto)

11/13 Junho Rali de Castelo Branco (Asfalto)

3/4 Julho Rali Alitém (Terra)

9/11 Julho Rally de Mortágua (Terra)

24/25 Julho Rally Vila Medieval de Ourém (Asfalto)

11/12 Setembro 8º Constálica Rallye Vouzela (Asfalto)

8/10 Outubro Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande (Asfalto)

23/24 Outubro Rally Resende – Douro Verde (Asfalto)

13/14 Novembro Rali de Tábua e Oliveira do Hospital (Terra)

Campeonato Sul de Ralis

8/9 Maio Rally Flor do Alentejo Cidade De Serpa (Terra)

5/6 Junho Rali de Vila do Bispo (Terra)

11/12 Setembro Rali Cidade de Portimão (Asfalto)

23/24 Outubro Rali Do CAS (Asfalto)

19/20 Novembro Rali Casinos do Algarve (Asfalto)