C. Start Norte: Rali de Santo Tirso com 82 inscritos | AutoSport

A segunda prova do Campeonato Start Norte de Ralis, o Rali de Santo Tirso vai para a estrada nos próximos dias 6 e 7 de maio e conta com a participação recorde de 82 equipas inscritas.

A parte competitiva da prova realizar-se-á durante o dia de sábado com a tripla passagem pelos troços de Mourinha/Hortal, Refojos/Assunção e pela Super Especial nocturna que vai encerrar a prova.

João Gonçalves e Rui Araújo venceram a prova de abertura do Campeonato em Gondomar e são seguidos de perto por João Andrade/Sérgio Paiva.

A lista de inscritos da edição 2022 do Rali de Santo Tirso volta a fazer jus à tradição que tem mostrado esta como uma das provas mais concorridas dos ralis em Portugal. As 82 equipas inscritas no rali do próximo sábado são um recorde em provas nacionais este ano.

Carlos Guimarães do Clube Automóvel de Santo Tirso faz questão de “mais uma vez agradecer a confiança depositada pelas equipas no nosso trabalho, e que se expressa nesta adesão massiva com um recorde de inscritos. Este ano a nova regulamentação criou-nos grandes dificuldades para estruturar a prova e até para trabalhar na sua visibilidade e impacto mediático, mas com o imprescindível apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso conseguimos superar estas dificuldades apresentando uma estrutura um pouco diferente do habitual mas trazendo de regresso a sempre atrativa super-especial, e conseguindo até um bom lote de carros e pilotos na prova extra campeonato que darão mais brilho ao rali.”

Fruto da nova regulamentação, a prova disputa-se apenas durante o dia de Sábado e com partida apenas à hora de almoço, mais especificamente às 12.45h frente à Câmara Municipal de Santo Tirso. Durante a tarde será feita a tripla passagem pelos troços de “Mourinha / Hortal” e “Refojos / Assunção”, estando a noite de Sábado reservada para a super especial que encerra a prova.

A lista de inscritos é encabeçada pela dupla João Gonçalves / Rui Araújo que com o Honda Civic venceram a primeira prova do campeonato em Gondomar, tendo a partir atrás de si o tirsense João Andrade navegado pelo experiente Sérgio Paiva num Peugeot 208 R2 que na prova anterior ficaram a apenas dois décimos de segundo dos homens do Honda. De regresso a Santo Tirso estará Luís Delgado – o vencedor de 2019- com um Peugeot 208R2.

Na prova extra a lista é liderada por André Cabeças / Bino Santos (vencedores da edição de 2017 e habitual presença nos pódios) com o Mitsubishi Mirage Proto Evo. A lista inclui duas equipas espanholas e uma delas (Jorge Perez / Angel Perez) a conduzir um dos dois espetaculares Porsche 911 GT3 que se farão ouvir pelas serras de Santo Tirso no sábado à tarde.

Na primeira prova, em Gondomar, as duplas João Gonçalves/Rui Araújo (Honda Civic) e João Andrade/Sérgio Paiva (Peugeot 208 R2) fizeram as ‘despesas’ do rali, lutaram troço a troço pelo triunfo na prova com a concorrência a ficar para trás aos poucos. Foi emocionante a luta travada, e chegaram à derradeira especial separados por 0.3s favoráveis a João Andrade, que não conseguiu suster o ataque do seu adversário, vendo-se batido na última especial por

meio segundo, o suficiente para colocar a margem entre ambos em 0.2 favoráveis a João Gonçalves.

Se fosse uma prova do WRC, teria sido igualada a menor margem de sempre entre 1º e 2º da história da competição