C. Start Norte de Ralis/Rali de Famalicão: Vitória de João Gonçalves, João Andrade Campeão | AutoSport

João Gonçalves/Rui Araújo (Honda Civic LSi) venceram o Rali de Famalicão, quinta prova do Campeonato Start Norte de Ralis. Bateram João Andrade/Sérgio Paiva (Peugeot 208 R2) por 2.2s depois duma magnífica luta, num rali com duas partes distintas. Na primeira, João Andrade foi para a frente, chegou a ter um avanço de 9.6s para o piloto do Honda Civic, mas este reagiu e foi diminuindo a margem para o líder da prova. Aquando da paragem na assistência a meio do dia, Andrade já só tinha 3.9s de avanço e apesar de ainda ter dilatado o avanço para 4.3s na PE6, o seu adversário desferiu um forte ataque, colocando-se a 1.2s a um troço do fim do rali, na super especial e na segunda passagem pelos 1.74 Km de Esmeriz, passou para a frente da prova, triunfando. Com este resultado, João Gonçalves recupera alguns pontos ao seu adversário, mas já não chega, pois João Andrade assegura virtualmente o título, isto quando falta somente o Rali de Cerveira, que se realiza no início de novembro.

Luís Silva/José Janela (BMW M3 E30) foram terceiros, posição a que chegaram na segunda especial para não mais perderem a posição. Quarto posto para Adriano Costa/Tiago Ferreira (Nissan Micra Kit Car), numa situação semelhante, mas em sentido contrário. Começaram o rali no terceiro lugar, caíram na PE2 para o quarto posto e aí ficaram até final.

Quinto posto para João Silva/Paulo Marques (Renault Clio RS3T), que não terminaram longe do quarto lugar, mas depois de terem começado em sétimo, só recuperaram até quinto.

José Araújo/André Cortinhas (Nissan Micra 1.3 Super S) foram sextos numa prova em que começaram bem, no quarto lugar, caíram para sétimo em quatro troços, recuperando uma posição fruto de um abandono. A fechar o top 10 ficaram Francisco Costa/Tânia Machado (Citroën Saxo Kit Car), João Pedro Sousa/Tiago Silva (Renault Clio RS), Márcio Pereira/Patrícia Pereira (Honda Civic Type-R EP3) e Bruno Leão/Daniel Meireles (BMW 316 E30).

Classificação

Pos. Piloto/Navegador Carro Tempo/Dif. Cat.

1 Gonçalves João/Araújo Rui Honda Civic LSi (EG4) 29:48.5 X2-10

2 Andrade João/Paiva Sérgio Peugeot 208 R2 +2.2 P1-2

3 Silva Luís/Janela José BMW M3 E30 +23.3 X2-11

4 Costa Adriano/Ferreira Tiago Nissan Micra Kit Car +33.6 X1-9

5 Silva João/Marques Paulo Renault Clio RS3T +1:03.9

6 Araújo José/Cortinhas André Nissan Micra 1.3 Super S +1:08.6 X1-8

7 Costa Francisco/Machado Tânia Citroën Saxo Kit Car +1:44.4 X1-9

8 Sousa João Pedro/Silva Tiago Renault Clio RS +1:51.8 X2-10

9 Márcio Pereira/Patrícia Pereira Honda Civic Type-R +1:53.9 X2-10

10 Leão Bruno – Meireles Daniel BMW 316 E30 +1:56.9 X2-11

Tempos Online – CLIQUE AQUI