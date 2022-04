C. Start de Ralis Sul/Rali Cidade de Portimão: José Viana Martins vence por 0.7s | AutoSport

O Campeonato Start de Ralis Sul arrancou com o 9º Rali Cidade de Portimão e logo com uma prova decidida ao décimo de segundo. Um excelente sinal numa competição que, ao contrário das suas congéneres mais a norte, começou sem polémica.

Com a reformulação dos campeonatos ‘regionais’, a FPAK está sob fortes críticas, mas olhando só para o lado positivo das coisas, se até aqui os duas rodas motrizes, nos anteriores campeonatos Norte, Centro e Sul, lutavam pela melhor posição entre os 2RM e a melhor possível na geral, no meio dos 4X4, agora lutam pelo triunfo à geral nos ralis. Este é um dos argumentos que a FPAK refere para a criação desta competição reservada apenas a carros de duas rodas motrizes.

E curiosamente nesta prova, a luta foi muito interessante a vários níveis, especialmente na frente do rali com José Viana Martins/Vítor Viegas (Renault Clio III RS) a terminarem com 0.7s de avanço para José Manuel Gomes/Fábio Reis (Renault Clio R3 Access) depois duma prova em que o vencedor chegou a estar a 8.7s dos líderes, acabando por vencer depois de Marco Ferreira/Edgar Gonçalves (Citroën Saxo Cup) terem tido problemas mecânicos no seu carro quando lideravam perto do meio do rali.

Apesar de ter começado o rali em quarto, Viana Martins venceu dois troços de seguida e ‘saltou’ para a liderança na PE3, com um bom avanço para Luís Nascimento/Leonildo Madeira (Opel Corsa A) mas na PE4 ficou apenas com 5.5s de margem para gerir na última especial face a José Manuel Gomes/Fábio Reis (Renault Clio R3 Access), o que conseguiu in extremis, pois cedeu 4.8s para a mesma dupla, que terminou no segundo lugar a 0.7s dos vencedores.

Como se percebe, muita emoção e nervosismo a olhar para o cronómetro.

Paulo Anselmo/André Silva (BMW 316i Compact E36) foram quartos, longe da frente, venceram a X2-11 e deram o espetáculo do costume face aos mais eficientes Renault e Opel que ficaram à sua frente.

No Desafio Kumho Asfalto o triunfo foi para Luís Nascimento/Leonildo Madeira (Opel Corsa A), o mesmo sucedendo no Desafio Kumho Sul.

No Troféu Regional de Ralis Sul, a história foi outra, pois aí com a presença dos vários bons 4X4 que existem a sul, o triunfo foi para Márcio Marreiros e Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX), que baterem Fernando Peres/Pedro Dias da Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 56.1s, com quatro Mitsubishi nos quatro primeiros lugares e sete 4X4 no top 10. Naturalmente.

A próxima de um total de cinco provas do Campeonato Start de Ralis Sul é o Rally Flor do Alentejo/Cidade de Serpa que se realiza a meio de maio.

Pos. Piloto/Navegador Carro Tempo/Dif. Cat.

1 José Viana Martins/Vítor Viegas Renault Clio III RS 27:57.4 X2-10

2 José Manuel Gomes/Fábio Reis Renault Clio R3 Access a 0.7s X2-10

3 Luís Nascimento/Leonildo Madeira Opel Corsa A a 16.4s X2-10

4 Paulo Anselmo/André Silva BMW 316i Compact E36 a 1m08.9s X2-11

5 F. Figueiredo de Castro/A. Gaspar Opel Adam R2 a 2m13.7s P1-2

6 Marco Gonçalves/Mafalda Coelho Peugeot 306 GTI a 3m00.9s X2-10

7 Luís Reis/Carina Figueiras Renault 11 Turbo a 3m28.6s X2-10

8 Mário Jorge Sousa/Guilherme Sousa Peugeot 205 Mi16 a 3m42.7s X2-10

9 Paulo Nascimento7/Vítor Cabrita Peugeot 206 RC a 3m49.7s X2-10

10 Trevor Stretch/Steve White Volkswagen Golf III GTi 16V a 4m14.0s P2-3

