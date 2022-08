C. Start de Ralis Norte/Rali Município de Mesão Frio: luta pelo título intensifica-se | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rali Município de Mesão Frio, quarta de seis provas do Campeonato Start de Ralis Norte. Numa competição que em três provas teve três vencedores diferentes, João Gonçalves em Gondomar, Luís Delgado em Santo Tirso e João Andrade em Montelongo.

No campeonato, João Andrade lidera com 65 pontos, fruto de um triunfo e dois segundos lugares, enquanto João Gonçalves, segundo com 42 pontos, venceu a abrir, foi terceiro em Santo Tirso mas desistiu em Montelongo. Mário Castro é terceiro com 34 pontos, não correu na primeira prova, foi quarto na segunda e segundo em ‘casa’.

Com uma lista de inscritos recheada, a 11.ª edição da prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua e pelo Município de Mesão Frio, será disputada nos belíssimos troços de asfalto do Alto Douro Vinhateiro, em pleno cenário património mundial da Humanidade. Com um novo regulamento introduzido este ano pela FPAK (Campeonato Start), a prova duriense atraiu mais de seis dezenas de equipas, incluindo cinco viaturas na Prova-Extra, onde estão, por exemplo, o Citroën DS3 R5 de Vítor Ribeiro ou o Mitsubishi Mirage de Tiago Almeida, piloto que já venceu em Mesão Frio duas vezes (2012 e 2015).

O rali começa oficialmente com uma classificativa noturna no sábado (dia 27), o troço de Mesão Frio – Santo André (5,17 kms), a partir das 21h10. Depois da especial, e à semelhança de anos anteriores, adeptos e equipas poderão juntar-se à famosa Festa Branca, que este ano vai animar a idílica Praia Fluvial do Rio Teixeira, com bar e música ao vivo da banda One Vision – Tributo a Queen e do DJ Carlos Maia.

No domingo, o percurso da prova inclui mais sete classificativas, com duplas passagens pelas especiais do Sopé do Marão (6,81 kms), uma das novidades deste ano, Valcôvo / Vila Marim (9,78 kms), outra secção nova, Barqueiros (7,56 kms) e uma passagem pelo troço de Oliveira (5,33 kms), que perfazem o total de 58,8 quilómetros cronometrados.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI