C. Start Centro, Rallye de Alvaiázere: 30 carros na estrada | AutoSport

O Rallye de Alvaiázere está a ser um sucesso organizativo. Prova pontuável para o novíssimo Campeonato Start Centro de Ralis, e tratando-se da primeira edição, a prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande vai contar com mais de 30 viaturas na estrada e com a participação, como viaturas de segurança, do Campeão Nacional de Ralis, Ricardo Teodósio e ainda do atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes, Ernesto Cunha.

Na estrada a 7 de Maio, o rali contará com um total de 5 especiais (4 delas pontuáveis para o Campeonato Start Centro de Ralis), e terá início ao início da tarde do próximo sábado. As verificações documentais e técnicas facultativas decorrem na sexta-feira ao final do dia, com os reconhecimentos dos dois troços a realizarem-se na manhã de sábado. “Os recém criados Rali Start tem regulamentação muito específica e procuram promover a entrada de novos talentos no desporto motorizado português.

Com apenas 50km de extensão, e disputados apenas num dia, os Start são a melhor rampa de lançamento para pilotos que queiram dar os primeiros passos no automobilismo, com budget’s reduzidos. Para o Clube Automóvel da Marinha Grande é um orgulho ter a oportunidade de organizar o Rallye de Alvaiázere e ajudar a FPAK nesta dinamização”, começou por destacar o presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, Ferdinando Barros, antes de agradecer à Câmara Municipal de Alvaiázere todo o suporte na organização da prova.

“O CAMG agradece o suporte do Município de Alvaiázere, das Juntas de Freguesia de Alvaiázere e Maças Dona Maria pelo suporte organizativo. Naturalmente que deixamos também uma palavra aos pilotos, mais de 30, que se inscreveram e que vão usufruir destes troços fantásticos e desafiantes. Esperamos um excelente rali, muito disputado!”

O Rallye de Alvaiázere contará com duas especiais diferentes. A primeira contagem decrescente termina pelas 14h15, onde o primeiro piloto do Rali Extra parte para a estrada no troço de Alvaiázere. Mais tarde, pelas 14h50, tem início o Rali Start, com a disputa da especial Maças D. Maria 1. O Rali prossegue com mais três especiais com os primeiros carros a iniciarem a especial no seguinte horários: Alvaiázere 2 (16h05), Maças D. Maria 2( 17h10) e Alvaiázere 2 (17h50). O início da cerimónia de Pódio está agendado para as 19h15.