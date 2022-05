C. Start Centro de Ralis/Rallye de Alvaiázere: Estreia a vencer de Pedro Pereira | AutoSport

Um dos pressupostos para a criação dos ‘novos’ Campeonatos Start de Ralis, era criar condições para o aparecimento de mais jovens na modalidade, pois sendo a competição baseada em carros de duas rodas motrizes, sendo mais baratos, essa presunção é mais facilmente atingida, ainda que nos anteriores moldes, dos Campeonatos norte, Centro e Sul, os jovens também pudessem surgir. A diferença é que nesta competição podem muito mais facilmente aparecer nas lutas pelo triunfo à geral nos ralis e foi exatamente isso que sucedeu no Rallye de Alvaiázere.

O jovem Pedro Pereira, em Peugeot 208 R2, venceu a prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande e garantiu dessa forma o seu primeiro triunfo da carreira, nesta que foi a segunda ronda do Campeonato Start Centro de Ralis.

Logo desde o primeiro quilómetro que o Pedro Pereira demonstrou que estava em Alvaiázere para vencer.

Num rali de apenas quatro classificativas e de 50 Km cronometrados, o jovem piloto do Luso demonstrou-se irreverente, triunfando na primeira passagem pelo troço Maças D. Maria (13,16km), com uma margem de 15,4 segundos sobre o segundo melhor classificado, José Gomes em Renault Clio R3.

Daí em diante, o equilíbrio entre os dois pilotos foi a palavra de ordem. Gomes acabaria por levar a melhor (0,6s mais rápido) na primeira de duas passagens pelo troço de Alvaiázere, mas Pereira voltaria a ser melhor em Maças D. Maria 2 e na segunda passagem por Alvaiázere, para triunfar com 23,3 segundos de vantagem.

Jorge Carvalho, em Peugeot 208 R2, líder do Campeonato Start Centro de Ralis, foi terceiro e conservou a liderança da nova competição. “Que sentimento indescritível… A primeira vitória à geral! Realizei um sonho de menino e só tenho que agradecer a todos os que contribuíram e possibilitaram esta vitória. Obrigado a todos!”, destacou o vencedor da prova, Pedro Pereira, de 26 anos.

Para além da competição Start, a prova organizada pelo CAMG, em conjunto com a Câmara Municipal de Alvaiázere e as Juntas de Freguesia de Alvaiázere e Maças D. Maria, contou ainda com uma competição Extra, que realizou um total de 5 especiais. O pódio final foi composto por Vítor Matias (BMW 316) que saiu vencedor e ainda Ilídio Gameiro (Lancia Delta Integrale) e Tiago Passadouro (Citroen Saxo Cup), que foram segundo e terceiro classificado, respetivamente.

O Rallye de Alvaiázere pontuou ainda para a Divisão 2 do Desafio Kuhmo, onde Fábio Santos, em Citroen Saxo, levou a melhor entre os concorrentes com pneus Kuhmo. A segunda ronda do Campeonato Start Centro de Ralis contou ainda com a participação de uma dupla totalmente feminina, composta por Daniela Lopes e Soraia Silva (Citroen Saxo Cup) e com uma dupla de jovens promessas, ambos com 19 anos, composta por Alexandre Cordeiro e Ricardo Camarate (Fiat Punto HGT) que foram apadrinhados com a presença do Campeão Nacional de Ralis, Ricardo Teodósio e do atual líder do Campeonato Nacional de Duas Rodas Motrizes, Ernesto Cunha, ambos em viatura de segurança.

Classificação

1º Pereira Jr. Pedro – Silva Tiago Peugeot 208 R2 35:35.2

2º Gomes José Manuel – Reis Fábio Renault Clio R3 Access +23.3

3º Carvalho Jorge – Pinheiro Rodrigo Peugeot 208 R2 +41.5

4º Viana Martins José – Palmeira Gonçalo Renault Clio III RS +1:36.0

5º Santos Fábio – Ribeiro Luís Citroën Saxo Cup +1:38.5