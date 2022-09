C. Promo Ralis, Adruzilo Lopes: “Foi uma vitória fantástica…” | AutoSport

Adruzilo Lopes conquistou mais uma vitória no Constálica Rali Vouzela e Viseu!

Autor de uma prova sempre em crescendo e sem erros, o piloto do Mitsubishi Lancer EVO IX ‘calçado’ com pneus Kumho levou de vencida o forte duelo que travou com André Cabeças e Fernando Teotónio, tendo nos pneus coreanos um forte aliado para triunfar no asfalto viseense.

Talento, rapidez e eficácia. Eis o trio de predicados que Adruzilo Lopes e Paulo Leones ostentaram, uma vez mais, numa contenda integrada no Campeonato Promo de Ralis 2022.

Desta feita, a “faena” foi na edição deste ano do agora denominado Constálica Rali de Vouzela e Viseu, regressando da melhor forma o consagrado piloto às lides competitivas, após um longo interregno.

No primeiro dia de competição, o plantel do Promo teve pela frente duas classificativas e uma dupla passagem pela Super Especial noturna que encerrou o programa da 1ª etapa. A discussão da liderança esteve sempre presa por escassos segundos. Adruzilo Lopes começou por ser o segundo mais rápido na classificativa de abertura, assinando o terceiro tempo na seguinte.

Depois, abriu o livro. Foi claramente mais rápido do que os seus dois adversários diretos na dupla passagem pelo traçado noturno erguido na área urbana de Vouzela, devorando todo o prejuízo temporal e conseguindo ir para o descanso já no comando, com 3,6 segundos sobre Teotónio e 7,4 sobre Cabeças.

Para o segundo e decisivo dia, estavam reservadas 4 especiais de classificação. A luta a três continuou ao rubro, mas Adruzilo Lopes e Paulo Leones resistiram a todos os ataques, doseando o andamento de forma tão eficaz que, vencendo apenas mais um troço neste dia, arribaram à Feira de São Mateus, em Viseu, prontos para subirem ao degrau mais alto do pódio, mercê do triunfo alcançado.

“Foi uma vitória fantástica, num rali em que tivemos mais oposição do que habitualmente.

A prova teve duas partes distintas, com os troços de sábado a serem mais técnicos, enquanto os de domingo privilegiaram a rapidez. Depois de chegarmos à liderança, andamos sempre rápido, mas nunca nos limites, controlando os ataques e acabamos por conquistar um triunfo merecido, para o qual muito contribuíram os pneus Kumho, sempre muito eficazes ao longo da prova.

Esta vitória coloca-nos a apenas dois pontos da liderança do campeonato e tudo faremos para chegar ao título”, resumiu Adruzilo Lopes no final.