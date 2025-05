C. Norte de Ralis, Rali de Gondomar: Vitórias de Marco Oliveira e Mário Castro em prova muito equilibrada

Marco Oliveira-Ricardo Sousa (Volkswagen Polo N5) venceram o Rali de Gondomar, segunda prova do Campeonato Norte de Ralis. Bateram Rui Borges-João Aguiar (Skoda Fabia N5) por 6.6s com Gaspar Pinto-Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evolution VIII) no lugar mais baixo do pódio a 35.7s dos vencedores.

Mário Castro-Ricardo Cunha (Renault Clio 4RS R3T) foram quartos a 40.6s e venceram as duas rodas motrizes, batendo Rafael Cunha-Gonçalo Cunha (Ford Fiesta R200) por 13.0s. André Ribeiro-João Alves (Peugeot 208 VTi) ficaram 5.9s mais atrás, e Bruno de Almeida-Leandro Silva (Renault Clio) a mais…0.3s.

E ainda Tiago Caetano-Filipe Carvalho (Peugeot 206 RC) a mais seis segundos. A competição nas duas rodas motrizes levou a que cinco concorrentes ficassem em 25.2s. Três deles ‘cabem’ em sete segundos.

Marco Oliveira foi para a frente logo no arranque, subiu para 6.0s a diferença para Rui Borges, que reduziu um pouco a margem no troço seguinte, colocando-a, primeiro em 4.1s e na PEC4 em 2.8s, mas na PEC5 passou mesmo para o comando da prova, por 0.1s, terminando a manhã na frente com 0.4s para Marco Oliveira, mas no primeiro troço da tarde, Marco Oliveira atacou, deixou Mário Castro a 3.4s e Rui Borges a 4.2s, indo para o derradeiro troço com 3.8s de avanço, que llhe permitiram vencer com 6.6s de avanço.

Nas 2RM, Mário Castro e Rafael Cunha encetaram também uma bela luta, com este último a passar para a frente no final da PEC2 por 0.1s. André Ribeiro distava 2.6s de frente e na PEC3 passou para a frente de Mário Castro, passando para o comando da prova na PEC5, com o trio separado por 2.0s. Com tudo em aberto, Rafael Cunha reassumiu a liderança na PEC6 e a dois troços do final, três concorrentes, Rafael Cunha, André Ribeiro e Mário Castro estavam separados por 1.4s, mas na PEC7 Mário Castro atacou forte e passou para o comando da prova com 5.3s de avanço para Rafael Cunha, com André Ribeiro a ficar a 11.2s. Mário Castro não tirou pé, venceu a última especial e terminou com 13.0s de avanço, que não espelham o grande equilíbrio que houve durante a prova.

FOTO Facebook Mário Castro