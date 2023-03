Bravos do pelotão: José Viana Martins e Pedro Contente de regresso | AutoSport

Como muitos outros nos ralis portugueses, é a paixão que os move, e apesar das dificuldades, estas são ultrapassadas com muita ‘teimosia’ e abnegação.

José Viana Martins e Pedro Contente regressam esta época com um Peugeot 208 R2, assistido pela Domingos Sport.

Viana Martins dá sequência à paixão que já trazia desde criança, quando o Rali de Portugal passava na aldeia onde nasceu. Começou a correr como piloto federado no longínquo ano de 1993, num Seat Marbella, no Rali de Famalicão. Até hoje, disputou 122 rali, velocidade e fez ainda provas de perícia. Tudo para alimentar a mesma paixão. Tem 53, é natural de Esposende, mas está radicado no Algarve há muitos, sendo na sua vida profissional empresário do ramo imobiliário.

Pelo meio, já conta com algumas vitórias à geral, e muitas mais à classe. Foi vice-campeão do Campeonato Start Sul em 2021 e 2022 e sempre que possível, vai fazendo uns ralis regionais por todo o país.

Já Pedro Contente, o seu navegador, tem 40 anos e nasceu no Porto. Vive em Portimão, e começou nos ralis em 2014, depois de alguns anos andar no mundo do desporto automóvel através da fotografia. Um dia, o seu amigo Edgar Guerreiro, que pretendia montar um projeto para se iniciar nos ralis, desafiou-o a navegá-lo. Fez o seu primeiro rali no Rali Sprint de Loulé num VW Corrado G60 e desde esse rali tem evoluído e passado por alguns novos projetos. A paixão pelos ralis já a traz desde a infância, que lhe foi passada pelo seu pai: “Desde pequeno sempre fui ver corridas”, disse.

Neste contexto, José Viana Martins e Pedro Contente regressam em 2023 – após o piloto ter alcançado o título de Vice-Campeão de 2022 – para disputar os campeonatos Promo e Start Sul de ralis, tendo como objetivo alcançar o título no Campeonato Start Sul, destinado às viaturas de 2 rodas motrizes.

O piloto aposta num Peugeot 208 R2 assistido pela Domingos Sport, e pretende disputar a época toda a sul sempre na mesma viatura. Tem, como já se percebeu na nova época Pedro Contente como novo navegador, os dois já efetuaram dois ralis de teste, de forma que não será totalmente estranha a convivência da equipa no início da época.

Em 2023 os Campeonatos Start Sul e Promo Sul, advinham-se bastantes competitivos e mais aliciantes para quem acompanha a modalidade.

A primeira prova será já nos próximos dias 31 de Março e 1 de Abril no Rallye Casinos do Algarve, disputado novamente nos troços de terra das serras algarvias e com super-especial noturna de Lagos no dia 31 de Março, sendo a fase de asfalto toda efetuada no Algarve, mais concretamente Portimão, Tavira e Albufeira, e na fase de terra terá ainda provas em Vila do Bispo e Serpa.