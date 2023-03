Artur Quintal estreou Rally2 no Rally Resende Douro Verde | AutoSport

Num rali onde a chuva tornou ainda mais difícil a abordagem às exigentes estradas de Resende, Artur Quintal e Vítor Henriques foram capazes de contrariar o desconhecimento do traçado e do Citroen C3 Rally2, terminando no 2º lugar da geral, vencendo ainda entre os X5-16.

Foi com o sentimento de missão cumprida que a dupla madeirense arribou ao pódio final da edição 2023 do Rally Resende Douro Verde, depois de enfrentarem os quase setenta quilómetros de especiais cronometradas da prova organizada pelo Targa Clube naquele concelho da margem sul do rio Douro.

Para trás tinham ficado dois dias de intensa competição e outra tanta emoção por terem sido capazes de sonhar e executar uma dupla estreia: no rali e com uma viatura Rally2, bem diferente e mais desafiante do que as “montadas” que Artur Quintal e Vítor Henriques estão habituados a tripular nos eventos madeirenses.

À partida do rali, a equipa da Pérola do Atlântico estava ciente do profundo desafio que tinha pela frente:

“A nossa presença em Resende deu corpo ao sonho que tínhamos em conduzir um Rally2 e, no meu caso, em correr numa prova realizada no continente”, explica Artur Quintal, assumindo que “tínhamos perfeita noção das dificuldades que teríamos por competir num rali desconhecido, num carro que nunca tínhamos conduzido, com a exceção de uma vintena de quilómetros, feitos um dia antes do rali começar e defrontando especialistas que conhecem as estradas ao milímetro”.

FOTO BMR by Manuel Rocha

Como tal, a dupla optou “por um arranque conservador. Nas duas passagens pela Street Stage noturna de abertura, fomos mesmo muito cautelosos, se calhar em demasia, mas não queríamos cometer erros. Depois, a longa paragem entre as duas passagens também fez com que arrancássemos com pneus frios, o que nos condicionou”