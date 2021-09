Armindo Araújo e Pedro Queirós reeditam dupla no Rali de Santo Tirso | AutoSport

Armindo Araújo volta, amanhã, a alinhar no Rali de Santo Tirso onde, pela primeira vez, participará com o Skoda Fabia R5 que promete ser uma das grandes atrações da prova organizada pelo CAST.

Quando no ano 2000, como espectador, surgiu a ideia de fazer ralis, Armindo Araújo estava acompanhado por Pedro Queirós, que viria a ser o seu navegador no primeiro título alcançado. Vinte e um anos depois, o navegador e amigo volta a sentar-se ao lado do piloto tirsense, num regresso histórico, que promete ser memorável. “Como não podia deixar de ser, estarei este ano novamente em Santo Tirso e, pela primeira vez, com o Skoda Fabia. Alinharei na prova extra e a grande novidade é também o regresso do Pedro Queirós na função de navegador. Nunca fizemos este rali, mas foi aqui que tivemos a ideia de começar a correr. É um momento marcante para ambos e esperamos acima de tudo divertimo-nos muito e dar espetáculo”, disse o piloto da casa.

Sem qualquer pressão ao nível de resultados, mas não escondendo algum nervosismo, Pedro Queirós admite “que este regresso é um momento muito especial para mim, sobretudo por se tratar de um rali que, no ano em que começamos a correr, acabamos por não o fazer. Estou ansioso por me voltar a sentar ao lado do meu grande amigo e campeão, mesmo sabendo que o ritmo é hoje muito maior que há 21 anos. Essa parte logo veremos…”, disse Pedro Queirós.

A dupla Campeã Nacional de Ralis Promoção em 2000, volta assim a alinhar numa prova, que terá o seu início amanhã, sábado, e será composta por 7 provas especiais de classificação. A partida está marcada para as 9h30 e a chegada, à Praça 25 de Abril, em Santo Tirso, prevista para as 20h00.