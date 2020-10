Armando Pereira: “Sim, tenho sete WRC, mais um R5…”

Armando Pereira, co-fundador da Altice guiou um Ford Fiesta WRC em Fafe. Ele que é um empresário de sucesso, mais conhecido por ser um dos administradores da Altice, empresa proprietária da MEO. No entanto, tem também um lado menos conhecido, resultado de uma paixão que o colocou ao volante de um Ford Fiesta WRC na prova extra do Grupo X5-16 nesta edição do Rally Fafe Montelongo.

“Como é aqui em Portugal e na minha terra, faço-o com muito prazer e com muito gosto”, afirma o ‘patrão’ da Altice, que nasceu em Guilhofrei, uma freguesia de Vieira do Minho, há 65 anos. Partiu para França com 14 e aí iniciou a construção de um império e o despontar de uma paixão.

“Os ralis são uma paixão que eu sempre tive e a gente faz as coisas de acordo com o que é possível. Desde 1991 comecei a interessar-me pelas corridas e desde essa data que faço ralis… até hoje.”

Atualmente, a sua paixão de sempre coloca-o ao volante dos carros WRC que possui. “Sim, tenho sete WRC, mais um R5”. Mas se é certo que tem “carros que chegam para andar para toda a vida”, é também certo que o tempo livre de que dispõe não chega para fazer tantas provas quantas gostaria: “Faço poucos ralis. Alinho nos que posso, não mais de cinco, seis por ano, porque tenho pouco tempo. Tenho feito o que considero mais interessante para mim e o que melhor conheço, o Rali da Córsega, que não houve este ano, mas que regressará em 2021. Faço alguns do Campeonato de França e de campeonatos de países vizinhos da França, como da Suíça ou da Alemanha.”

O tempo é curto e a paixão dos ralis, embora grande, tem que ficar para segundo plano, mas o Rally Fafe Montelongo é uma prova especial que passa à porta de casa de Armando Pereira, que faz as classificativas como os negócios: a fundo.