André Cabeças vence Rali Cidade Termal, Armando Carvalho triunfa no Campeonato Centro

André Cabeças e Miguel Castro (Citroën C3 Rally2) venceram o Rali Cidade Termal 2026, que marcou também o arranque da Promolafões Rali Cup. A dupla do C3 superou Jorge Perez Alonso e Manuel Raido Otero (Skoda Fabia R5) por 1 minuto e 24,8 segundos.

Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) conquistaram o terceiro lugar da geral, celebrando também a vitória na prova do Campeonato Centro de Ralis, onde bateram Filipe Rodrigues e Pedro Gambóias (Ford Escort MKII) por 24,4 segundos. Os homens do Escort imprimiram um ritmo igualmente forte.

Alberto Nimo Suarez e Brais Mirón Carnes, num Skoda Fabia RS Rally2, terminaram em quinto lugar da geral, enquanto André Pereira e Filipa Pereira (Citroën AX) foram terceiros no Campeonato Centro de Ralis.

Na Promolafões Rali Cup, o triunfo sorriu a André Cabeças, com a classificação a espelhar a da geral.

Carlos Matos e Ricardo Faria (Skoda Fabia R5) foram os primeiros líderes, com uma vantagem de 2,8 segundos sobre André Cabeças, terminando assim o primeiro dia após duas especiais. No final de sábado, a vantagem era de 1,5 segundos sobre Cabeças, com António Cruz Monteiro e Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) em terceiro, a 19,2 segundos.

No domingo, Cabeças assumiu a liderança na PEC3, com o Skoda de Carlos Matos a avariar pouco depois. Cruz Monteiro ascendeu ao segundo lugar, a quase um minuto da frente, mas também desistiu logo de seguida. O pódio manteve-se inalterado até ao final.

Na prova do Centro, João Marcelino e Valter Cardoso (Citroën DS3 R5) foram os primeiros líderes, à frente de Cruz Monteiro, mas também desistiram pouco depois. Cruz Monteiro terminou o dia de sábado na liderança, mas na PEC5, Armando Carvalho passou para a frente, com 1,4 segundos de avanço sobre Filipe Rodrigues e Pedro Gambóias (Ford Escort MKII). Essa margem aumentou para 24,4 segundos até à PEC7, a última especial.