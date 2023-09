André Cabeças: “o Fiesta R5 é melhor carro de ralis que guiei, de longe!” | AutoSport

O Constálica Rallye Vouzela e Viseu foi o palco para a estreia do Ford Fiesta R5 de André Cabeças. O piloto da Shore rubricou uma exibição sólida, coroada com o Top 5 absoluto.

Depois de alguns anos a desenvolver um Mitsubishi Mirage, com todas as vicissitudes normais de um percurso evolutivo, André Cabeças decidiu virar a página e render-se aos encantos de um carro da tipologia R5. A escolha recaiu num fiável Ford Fiesta R5 e, logo com dividendos na estreia.

“Nem sei por onde começar. O Ford Fiesta R5 é, sem dúvida, o melhor carro de ralis que guiei, de longe!”, afirmava no final da prova.

Fazendo um resumo do rali, que decorreu debaixo de condições meteorológicas adversas, o piloto realçou “que, desde o primeiro contacto no sábado de manhã, então ainda em seco e com pneus duros, que fiquei admirado com as capacidades do carro principalmente curvar e travar, que eficiência brutal. Quanto ao rali muito a contar, mas resumidamente em três escolhas de pneus consegui errar redondamente sempre, escolhendo a pior opção, seco no molhado e molhado no seco, não permitiram, por inexperiência minha aproveitar o potencial do carro e as alegrias que me vai seguramente trazer”.

No entanto, André Cabeças saiu da capital viseense “muito satisfeito. Parabéns à minha equipa e ao Miguel Castro pela amizade e competência. Voltaremos mais bem preparados. Ficamos em 5º da geral num rali que foi acima de tudo uma luta pela sobrevivência e manter o carro na estrada!”.

FOTO DPMotormedia