André Cabeças: “Estreamos o Mitsubishi Mirage em Vieira do Minho”

Começa a haver algumas confirmações de presenças em provas. André Cabeças vai estrear o seu novo Mitsubishi Mirage Proto no Rali de Vieira do Minho, prova de abertura do Campeonato Norte de Ralis.

Depois da problemática experiência do Citroën DS3 R5 o ano passado, André Cabeças e a Shore Rally Team apresentam-se em 2021 com uma nova montada, o Mitsubishi Mirage Proto, um 4X4 que em Portugal corre no Grupo X3 (4 RM) Classe 14, mais de 2501 cm3 a 3500 cm3.

Com Bino Santos ao lado, estreiam o Mitsubishi Mirage Proto no Rali de Vieira do Minho: “vamos estrear o Mirage Proto no Rali de Vieira do Minho. Uma participação apenas para nos ambientar aos ralis de terra e começar a conhecer esta nova realidade e o carro. Não temos para já objetivos competitivos para este rali, mas depois segue-se o Rali das Camélias e nesse queremos ir para ganhar”, disse.