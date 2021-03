André Cabeças corre com um Mitsubishi Mirage Proto

Depois da problemática experiência do Citroën DS3 R5 o ano passado, André Cabeças e a Shore Rally Team apresentam-se em 2021 com uma nova montada, o Mitsubishi Mirage Proto, um 4X4 que em Portugal corre no Grupo X3 (4 RM) Classe 14, mais de 2501 cm3 a 3500 cm3.

Um desafio diferente, numa equipa que mantém a mesma estrutura dos últimos anos, com a Pardal Sport como equipa de assistência e preparação, e Bino Santos como navegador.

A escolha de uma nova viatura foi um passo lógico tendo em conta a dececionante época de 2020 com o DS3 R5. “Após apurado estudo de mercado, tendo em conta diversos fatores distintos, a escolha recaiu no Mitsubishi Mirage Proto. Tenho inteira confiança na equipa lusa MSD que construiu e desenvolveu esta nova e competitiva ‘montada’, e acreditamos que marcaremos pela diferença e qualidade as listas de inscritos onde participarmos”, disse André Cabeças.

O Mitsubishi Mirage Proto é a nova estrela da equipa com um chassis evoluído e bem construído, sendo ajudado pela mecânica Mitsubishi, com um motor grupo A desenvolvido em Portugal e uma caixa sequencial de 6 velocidades.

“Será uma aposta arrojada pois trata-se de uma nova viatura que está a dar os primeiros passos em Portugal mas a equipa Pardal Sport certamente continuará o bom desenvolvimento do carro especialmente nos ralis de asfalto, dada a experiência anterior com mecânica Mitsubishi”, disse Cabeças. A aposta da época desportiva 2021 passa por participações nos Campeonatos Centro e Norte de Ralis, não descurando a participação em alguns dos ralis preferidos da equipa como as Camélias, Rali de Lisboa, e provavelmente um rali no Algarve: “Os objetivos da equipa para este ano passam pela discussão das vitórias em todas as provas onde alinharmos, trazer espectáculo para as estradas, apresentar um projecto inovador e aproximar o público das equipas”, revelou André Cabeças.