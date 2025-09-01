André Cabeças com novo Citroën C3 Rally2 no Rallye Constálica Viseu Dão Lafões

André Cabeças vai trocar de montada, e depois de 15 provas e quatro triunfos com o Ford Fiesta R5 vai regressar em Viseu, para o 12º Rallye Constálica Viseu Dão Lafões com o seu novo Citroën C3 Rally2 que adquiriu à Sports & You, para testar e tentar manter a liderança Promolafões Rali Cup 2025. Regressa depois no Rali Vidreiro para lutar pelo top 10 e ainda o Rali de Lisboa onde apontar o para top 3: “são os meus objetivos para este ano”, disse.

