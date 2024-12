Águeda Rali Travocar: triunfo de Gonçalo Henriques na estreia com o Peugeot 208 Rally4

Gonçalo Henriques e Inês Veiga fecharam com chave de ouro a temporada ao garantir a vitória absoluta no Águeda Rali Travocari. Alinhando pela primeira vez com um Peugeot 208 Rally4 o piloto de Poiares acabou por levar de vencida a luta travada com Paulo Antunes e Paulo Amorim em carro idêntico. Para a navegadora Inês Veiga foi um triunfo especial conseguido à porta de casa.

Foi num ambiente de grande festa e com um banho de multidão que terminou o Águeda Rali Travocar, a prova organizada pelo CAST e promovida pela Promolafões que encerrou os campeonatos de 2024 de ralis em Portugal e onde se encontraram os campeões que faltavam. O final do rali foi na baixa de Águeda com os pódios do rali junto ao maior Pai Natal do mundo. O banho de multidão já tinha começado no sábado à noite com a disputa da Super-Especial de Águeda na zona alta da cidade.

Adruzilo Lopes chegou a Águeda já campeão Promo de Ralis, mas faltava o título ao seu navegador Vitor Hugo.

A prova começou mal ao perder um minuto e meio no sábado à noite com problemas no Mitsubishi Lancer Evo X. No dia seguinte, Adruzilo ‘puxou dos galões’ e fez uma prova exímia, conseguindo recuperar até ao 3º lugar da geral e mostrando que sem os problemas teria vencido o rali. Com o 3º lugar da geral foram os melhores de Promo e Vitor Hugo pôde festejar o título de navegadores desse campeonato.

No 4º posto surge os vencedores dos GT – Vitor Pascoal e Ricardo Faria num dos quatro Porsche 911 GT3 que alinharam à partida mas dos quais apenas dois terminaram. Além de Pascoal também Paulo Carvalheiro escapou às armadilhas dos exigentes troços que viram o Porsche de Carlos Oliveira / Jorge Carvalho repousar de rodas para o ar na margem do Rio Águeda logo na primeira passagem pelo troço “Agua Serrana”. Paulo Carvalheiro navegado por Dércio Carvalheiro foi 7º da geral mas conseguiu o 2º posto entre os GT e com esse resultado foi o melhor nas contas finais do campeonato de Portugal de GT de 2024.

Logo atrás de Pascoal desenrolou-se a luta pelo campeão Start Norte de Ralis. Marco Oliveira e Ricardo Sousa impuseram o VW Polo N5 ao Peugeot 208 R2 de Filipe Teixeira e António Campos. Oliveira foi 5º e campeão Start Norte, ao passo que Filipe Teixeira ficou com o vice-campeonato Start mas não perdeu tudo porque garantiu o título no Campeonato Start Norte de duas rodas motrizes.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis Luis Mota / Alexandre Ramos garantiram mais uma vitória e selaram mais um título. Os seus adversários José Merceano / Francisco Pereira ficaram pelo caminho na luta pelo título quando o seu Mitsubishi teve problemas.

No FPAK Junior Team Francisco Custódio / Paulo Marques não venceram, nem era o objetivo, já que o 2º posto entre os pequenos Kia Picanto lhes garantia a vitória final no troféu para jovens pilotos. E foi esse o seu lugar com festejos de temporada, ao passo que os melhores no Águeda Rali Travocar foram Ricardo Rocha / Gonçalo Palmeira.

Terminaram os campeonatos de ralis de 2024. O município de Águeda ajudou em tempo record a viabilizar esta derradeira prova para que os campeonatos terminassem com a dignidade merecida, e o empenho das equipas e adesão do público recompensaram este esforço, juntando ainda mais animação à já muito cidade do Baixo Vouga nesta altura de Natal.

