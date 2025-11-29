Águeda Rali Travocar: títulos em jogo nas margens do Vouga

O Águeda Rali Travocar marca este fim-de-semana o epílogo dos campeonatos nacionais de ralis de 2025, reunindo 54 equipas, numa prova organizada pelo Clube Automóvel de Santo Tirso e Promolafões. A prova pontua para oito competições, com o Campeonato Promo de Ralis como grande incógnita, onde Miguel Carvalho/António Reis e Adruzilo Lopes/Vítor Hugo chegam empatados a 137 pontos – seis melhores resultados cada.

O melhor classificado aqui sagra-se campeão; em caso de desistência mútua, Carvalho leva vantagem pela posição na primeira prova.​

No FPAK Júnior Team nos Ralis, Pedro Câmara já celebrou o título com 123 pontos, mas as restantes posições estão em aberto: José Coelho/Luís Mendes (59 pts), Afonso Santos (54 pts) e Francisco Fontes (47 pts) lutam pelo pódio, enquanto António Santinho Mendes (22 pts), após acidente no Rallye Vidreiro, fecha o top-6. Câmara visa mais uma vitória para coroar a época, mas todos ambicionam fechar o ano em alta.​

O percurso totaliza 209,22 km, com 82,32 km cronometrados em oito especiais de asfalto. Sábado arranca com Valongo do Vouga (14 km) e dupla superespecial em Águeda; domingo repete Valongo, segue com duplas passagens por Préstimo (16,61 km) e Águas Serranas (8,22 km), terminando na Praça Pai Natal às 16h30.