Águeda Rali Travocar: o que falta decidir nos ralis em Portugal este ano…

Realiza-se este fim de semana o Águeda Rali Travocar, prova que pontua para os campeonatos Promo de Ralis, Start Norte, Start Norte 2RM, GT de Ralis, Clássicos de Ralis, Clássicos de Ralis 2RM, FPAK Junior Team de Ralis e KIA Rally Cup. Um total de 58 equipas estão inscritas.

A prova que marca o regresso dos ralis a Águeda, e que é organizada pelo Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST) juntamente com a Promolafões, tem suscitado interesse e atenções, e uma lista desta envergadura acaba por ser uma boa recompensa para os organizadores de uma prova que foi colocada no terreno em tempo recorde.

Carlos Guimarães, o Presidente do CAST e Diretor de Prova, revela-se “muito agradado com esta lista de mais de meia centena de equipas, o que para uma prova a disputar em dezembro é uma excelente recompensa. É a nossa forma de agradecer aos parceiros que nos apoiaram e acreditaram em nós, mas não posso deixar também de agradecer a todas as equipas que acreditaram no nosso trabalho para disputarem um rali mesmo antes do Natal.”

Pelo lado da Promolafões, José Correia realça “a qualidade da lista de inscritos mais do que a quantidade. Temos um total de cinco Porsche, o que me parece ser inédito nos ralis em Portugal. Com os títulos em disputa e com tão boas equipas, Águeda irá ter um excelente evento.”

Para além dos fabulosos carros germânicos, o dupla campeã nacional de ralis de duas rodas motrizes – Gonçalo Henriques navegado pela aguedense Inês Veiga – estarão presentes bem como o Campeão de Portugal de Montanha em GT – Vitor Pascoal que será navegado por Ricardo Faria – irá estar presente em Águeda para “matar saudades” dos ralis.

Adruzilo Lopes e Vitor Hugo já Campeões Promo de Ralis não quiseram deixar de marcar presença na derradeira prova do calendário, uma prova onde se decidirá o Campeão de Portugal de Ralis em GT, o Campeão de Portugal de Ralis Clássicos, o Campeão Start Norte de Ralis e ainda o jovem que será o vencedor do FPAK Junior Team, o troféu para jovens pilotos de ralis.

Este fim de semana decorrem os reconhecimentos da prova com a primeira invasão das equipas ao Concelho de Águeda, mas a verdadeira invasão será no fim de semana seguinte para uma prova que só é possível graças ao apoio do Município de Águeda, da Travocar e de um alargado conjuntos de empresas privadas que se associaram ao evento.

Estrutura da prova

A prova terá o Centro Operacional do Rali nas instalações da Travocar e a partida está marcada para sábado ao princípio da noite com a dupla passagem na Super-Especial que de disputará nas ruas da zona alta da cidade. No Domingo teremos a passagem tripla pelos troços de “Préstimo” e Água Serrana”, as duas primeiras passagens de manhã, e depois da vinda ao parque de assistência na cidade à hora de almoço terá lugar a passagem da tarde. A entrega de prémios que marcará o final do rali será junto ao Pai Natal gigante que é uma imagem de marca de Águeda nesta altura.

A segurança é um fator primordial e o Diretor de Prova assegurou que “além do sistema de monitorização da prova na Travocar com a presença dos responsáveis das forças de segurança e emergência em permanência no decorrer do evento, teremos em cada prova especial de classificação um carro de emergência médica com meios de reanimação que fará transportar um médico e um enfermeiro, além de duas ambulâncias, um carro de combate a fogo e um carro de desencarceramento. No troço grande a haverá uma duplicação de alguns destes meios posicionados a meio do percurso.