Águeda Rali Travocar encerra campeonatos de ralis de 2024

Depois do cancelamento da prova de Viana do Castelo, a preparação para a prova que a substitui, o Águeda Rali Travocar prossegue a bom ritmo, com o Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST), a Promolafões e a autarquia de Águeda a trabalharem intensamente nas últimas três semanas na definição dos pontos essenciais desta que será a prova de encerramento dos campeonatos de ralis de 2024 em Portugal.

O Águeda Rali Travocar pontua para os campeonatos Promo de Ralis, Start Norte, Start Norte 2RM, GT de Ralis, Clássicos de Ralis, Clássicos de Ralis 2RM, FPAK Junior Team de Ralis e KIA Rally Cup.

O primeiro dia do Águeda Rali Travocar será destinado em grande parte às habituais verificações técnicas e documentais, mas a partir do início da noite a competição começa a aquecer nas ruas da cidade com a disputa da super-especial de abertura do rali. Serão duas passagens pelo percurso de 2,80km que servirão de entretenimento para o início do serão de Sábado, o qual poderá continuar nas ruas de Águeda após a super-especial que terá as passagens às 18.30h e 20.15h.

No domingo assistiremos a seis provas de classificação que resultam da tripla passagem pelos dois troços de Préstimo (com 16km de extensão) e Águas Serranas (com 8,5km). Será um total de 174km de percurso, dos quais 79,8 serão em provas especiais de classificação. O final do rali será a partir das 16 horas de domingo 8 de dezembro num ambiente que se espera de muita animação.

As inscrições para o rali estão abertas até ao dia 27 de novembro, terão um custo de 544 Euros, mas caso sejam feitas até 15 de novembro beneficiam do desconto por antecipação e ficam pelo valor de 446 Euros. As inscrições são feitas no portal da FPAK. A prova será apresentada em detalhe no decorrer do mês de novembro em Águeda.