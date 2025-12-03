Adruzilo Lopes vice-campeão Promo: “Andei o mais forte que podia, ele ganhou bem”
Pela primeira vez em alguns anos, Adruzilo Lopes e Vítor Hugo não foram Campeões Promo de Ralis. Depois de uma época ‘taco-a-taco’ com Miguel Carvalho e António Reis, acabou por ser a dupla do Hyundai i20 N5 a levar a melhor.
O piloto do Mitsubishi Lancer Evo X ainda foram os melhores na dupla super especial noturna que fechou o primeiro dia no centro de Águeda, mas tiveram muitas dificuldades no primeiro troço Valongo Macinhata por causa da pouca visibilidade. O muito nevoeiro tornou complicado o troço, o risco era grande, mas os seus adversários diretos foram mais fortes e deixaram Adruzilo Lopes e Vítor Hugo logo a 14.5s, que já não conseguiram recuperar até ao fim do rally.
O veterano piloto terminou no segundo lugar à geral e foi vice-campeão Promo: “Foi um rali difícil desde o princípio, desde ontem à noite, da primeira especial. Depois na na super especial também não correu bem, tive um problema de embaciamento no vidro, não conseguia ver. E hoje de manhã entrei ao ataque, mas o meu adversário fez o mesmo. Andei sempre o mais forte que podia, ele também e ganhou, e penso que ganhou bem. Obviamente que eu queria ganhar, fiz tudo para lá chegar para conseguir”.
FOTO Facebook Adruzilo Lopes
