Adruzilo Lopes quer novos desafios: “Gostava de mudar de campeonato…”

Depois de mais um título para o seu longo palmarés, Adruzilo Lopes continua a ser um dos melhores pilotos de sempre do desporto motorizado português, dos ralis em particular. Nasceu a 16 de outubro de 1962 em Regilde, Felgueiras. No seu historial contam-se 3 títulos de campeão nacional de ralis (1997, 1998, 2001) e 2 de campeão nacional F2, entre vários outros, como estes mais recentes.

Atualmente, aos 62 anos, quer continuar a fazer ralis, e mais do que isso, pretende mudar de competição depois de mais três títulos seguidos na mesma competição.

É absolutamente notável a ‘fome’ com que continua a querer alimentar a sua grande paixão, que são os ralis: “Gostava de mudar de campeonato, são três títulos consecutivos no Promo, e gostava de participar noutro campeonato. Mas não sei o que vai acontecer, estamos a falar com os patrocinadores, estou a ver o que consigo em termos de patrocínios para depois com o budget que conseguir reunir, vejo aquilo que posso fazer, e se puder mudar de campeonato, tanto melhor”.