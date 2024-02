Adruzilo Lopes e a mudança para os N5: “queria mudar para carros mais ágeis, carros que mexessem mais comigo” | AutoSport

Adruzilo Lopes vai correr este ano no Campeonato Promo de Ralis com o novo Skoda Fabia N5, carro que já testou no passado fim de semana em Leiria. Depois de tantos ano com o Mitsubishi Lancer, agora é vez dos N5, explicando ao Autosport que, tal como sucedeu depois de 2016 quando foi guiar o Porsche, agora precisava de novo, de uma mudança. Quanto ao carro: “Gostei muito, estou muito contente com as sensações do carro, com a capacidade do carro. Correspondeu exatamente à expectativa que tinha relação ao carro, a todos os níveis, chassis, travagens, suspensões motor, gostei muito do do desempenho no carro em todos os aspetos, fiquei muito contente e penso que podemos fazer para fazer coisas coisas boas”, começou por dizer Adruzilo Lopes ao AutoSport.

Os carros da categoria N5 são algo que foi ‘inventado’ pelos espanhóis, criaram carros que ficam não demasiado longe dos R5, mas que são bastante mais baratos. Dão também prazer de conduzir, mas são mais simples. A Domingos Sport teve vários pilotos a guiá-los e a opinião geral é muito positiva, significando isto que em breve podemos ver bastantes mais N5 a correr em Portugal: “a filosofia do carro tem muito a ver com um R5 embora os carros sejam inferiores. A dinâmica dos carros é semelhante a um R5. Com as devidas diferenças porque também há essas diferenças nos custos” disse Adruzilo Lopes que conhece bem os R5 dos tempos da ARC Sport, quando muitas vezes afinava carros, e mesmo mais recentemente tem uma boa ideia do que são os R5: “tinha guiado muito o Fiesta, foi o carro que mais guiei. Depois andei com o Hyundai e no ano passado em Leiria novamente com o Fiesta.

Há significativas diferenças face aos R5 nas suspensões, embora as do N5 também sejam muito boas, mas a maior diferença está no motor, apesar da base ser 1.600cc nos dois, a eletrónica é bem diferente, uns são preparados de forma específica e os dos N5 o trabalho é baseado num motor de série, e tudo isto torna o N5 muito mais barato. Gostei muito, estou agradado com aquilo que vi, estou confiante que vá fazer um bom ano”, disse Adruzilo Lopes, que explica o porquê da mudança: “há dois motivos para a mudança. Em primeiro lugar queria mudar, já chegava andar com um carro de Grupo N, depois da ARC quando fui para o Porsche já foi nesse sentido. Agora, queria mudar para carros mais ágeis, digamos, carros de corrida, carros que mexessem mais comigo e que me obrigassem a pilotar mais ativamente, senti essa necessidade outra vez. Tive a possibilidade de ir fazer as duas rodas motrizes do CPR, o assunto esteve em cima da mesma mas o N5 também e optámos pelo N5 achei que o N5 era um desafio bom para mim”, concluiu.