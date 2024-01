Adruzilo Lopes com um Skoda Fabia N5 em 2024 | AutoSport

Adruzilo Lopes vai correr em 2024 com um Skoda Fabia N5 e é com ele que vai defender o título do Campeonato Promo de Ralis. Em outubro, Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Mitsubishi Lancer Evo X) asseguraram mais um título, mais um a juntar ao enorme currículo do piloto. Aos 61 anos já disse que vai continuar a fazer ralis até perder a vontade e o entusiasmo e enquanto conseguir montar projetos. Este ano, é mais um , e ainda bem para os adeptos dos ralis porque a classe e a rapidez não têm idade. Adruzilo Lopes é como se sabe, uma das grandes referências dos ralis dos ralis em Portugal. São 35 anos de atividade nos ralis, vai para 36, ao longo da qual colecionou vários títulos de campeão de Portugal e inúmeras vitórias. E continua a fazê-lo, agora nos ‘Promo’.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI