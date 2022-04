Adiamento do Rally Resende Douro Verde – comunicado oficial | AutoSport

Tal como o AutoSport já tinha noticiado há algumas horas, aqui fica o comunicado oficial do adiamento do Rally Resende Douro Verde. Eis o documento, na íntegra:

COMUNICADO

À luz dos últimos acontecimentos e decisões por parte dos pilotos e que são do

conhecimento público, o Targa Clube, entidade organizadora do Rally Resende

Douro Verde 2022, decidiu solicitar à FPAK – Federação Portuguesa de

Automobilismo e Karting o adiamento da prova, prevista para o próximo dia 9 de

abril.

Esta tomada de posição visa proteger o presente e o futuro da prova, sendo ainda

tomada levando em consideração o profundo respeito pelo Município de Resende e

por todos os seus munícipes, demais entidades associadas à prova e por todos os

agentes desportivos envolvidos.

O Targa Clube formula votos para que a situação que agora se vive

seja rapidamente ultrapassada, reiterando a sua total abertura para colaborar

nesse sentido com todas as entidades para que possamos, em sintonia, trabalhar

em prol dos ralis em particular e do desporto motorizado em geral.

A nova data será atempadamente anunciada.

Porto, 7 de Abril de 2022

A Direção