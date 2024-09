Adeus Rally de Montelongo, olá Rally de Fafe…

Os ralis estarão de regresso a Fafe no primeiro fim de semana (dias 4 e 5) de outubro próximo, para receber o Campeonato de Portugal de Clássicos e o Campeonato Start Norte, num evento em pisos de asfalto que ao longo de várias épocas teve a designação de Montelongo e agora muda para Rally de Fafe. Trata-se do início de uma nova era de ralis no concelho que se tornou célebre, a nível nacional e internacional, por acolher competições daquela modalidade do desporto automóvel.

“O Rali de Montelongo teve um grande sucesso ao longo dos anos, chegou a ter uma edição no Europeu, o que foi extraordinário. Veio demonstrar que em asfalto Fafe tem, de igual modo, classificativas do mais alto nível. O que pretendemos com este Rally de Fafe é, digamos, começar de novo, em termos de ralis de asfalto. Temos um rali de terra que está perfeitamente consolidado, tanto a nível nacional como internacional, é a prova [Serras de Fafe] de abertura do Campeonato de Portugal com uma envolvência, maior ou menor, de outros municípios e agora desejamos, depois de algumas experiências que fizemos – ERC e prova candidata ao Europeu de Clássicos por mais de uma vez –, começar de novo. Este será o primeiro ano de um novo ciclo de um rali que sendo em asfalto representará Fafe no panorama do automobilismo e dos ralis em particular. Será Fafe não apenas cidade, mas o concelho no seu todo”, explica Parcídio Summavielle, vice-presidente da autarquia de Fafe.

Ainda relativamente à designação deste rali em pisos de asfalto, o mesmo responsável fez questão de acrescentar: “Para além do mais, embora hoje muita gente, sobretudo do desporto automóvel, associe o nome Montelongo a Fafe, a verdade é que para o cidadão comum Montelongo não é fácil de associar à cidade e ao seu concelho. Portanto, nós temos aqui uma dupla vertente: a primeira, desportiva, e esta, do ponto de vista mais promocional. Essas foram as duas principais razões que nos levaram a propor à Demoporto construir, em termos de ralis em asfalto, uma estrutura diferente. Este ano, ela enquadra-se, essencialmente, no Campeonato Start Norte e foi necessário criar um rali que pudesse ser atrativo, mais curto, mais fácil de treinar, competitivo e apelativo. Poderemos não ter sido felizes na data, mas foi a possível e adotámo-la. É possível que no futuro venha a ser alterada…”

Organizado pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, o Rally de Fafe apresenta uma estrutura bastante simples e compacta, em que no primeiro dia a “tradicional” super-especial é substituída por um troço bem conhecido (Montim) e localizado às portas da cidade, no intuito de atrair público. Depois, no sábado, em que haverá duas passagens por três classificativas (Várzea Cova, Lagoa/Gontim e Barragem da Queimadela), o intervalo à hora de almoço, quando se realiza o reagrupamento na Praça Mártires do Fascismo (Feira Velha), é bastante alargado. Tal permitirá um contacto mais estreito dos espetadores com os pilotos e máquinas.

Com um “estatuto” especial conquistado, ao longo dos anos, junto dos pilotos dos Clássicos e depois de na edição anterior ter sido um dos mais participados desse mesmo Campeonato, espera-se que volte agora a honrar tais pergaminhos, sendo de prever, igualmente, uma forte adesão dos pilotos do Campeonato Start Norte.

As inscrições encerram às 24h00 do próximo dia 26 deste mês de setembro.