6º Rali Município de Albufeira: Promo e Start Sul de regresso | AutoSport

Depois duma longa interrupção, cerca de 4 meses após a realização do Rali Flor do Alentejo- Cidade de Serpa, o Campeonato Promo Sul de Ralis e o Start Sul de Ralis regressam com a realização do Rali Município de Albufeira, quarta prova destes campeonatos, que se irá realizar nos próximos dias 9 e 10 setembro.

Com 172,40 km de extensão, sendo 64,18 km divididos em 10 especiais disputadas ao cronómetro o Rali Município de Albufeira, será composto pela Super Especial (2,38km) às 21.18h do dia 9 setembro. No domingo, dia 10 a prova será composta por tripla passagem pelas especiais de Guia (6,20 km) e Ferreiras (8.23km) e Paderne (6,17km). O final da prova está agendado para cerca das 15.28h na Rua do Município.

Armando Carvalho (Mitsubishi Lancer Evo IX), Márcio Marreiros (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Fernando Teotónio (Mitsubishi Lancer Evo IX) ocupam por esta ordem os três primeiros lugares dos Promo, com o primeiro a somar 46 pontos mais quatro que o segundo (42), com o terceiro dois pontos mais atrás (40). Muita luta e emoção se espera nas três restantes provas da competição.

No Start Sul, Paulo Anselmo (BMW 316i Compact E36) lidera com 60 pontos, Luís Nascimento (Opel Corsa A 1.6) é segundo com 48 e José Viana Martins (Peugeot 208 R2) terceiro com 40, estando, como se percebe, tudo ainda em aberto para as três provas que ainda faltam.