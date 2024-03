3ª Edição do Termas Motorfest: Rali Cidade Termal ‘arranca’ Start Centro de Ralis | AutoSport

A terceira edição do Termas Motorfest realiza-se já neste fim-de-semana, em São Pedro do Sul, de sexta a domingo, envolvendo mais uma vez um vasto leque de atividades relacionadas com o tema automóvel, que irá mais uma vez atrair muito público até à Capital do Termalismo em Portugal.

Apesar de ser um evento recente, a edição do ano passado logrou receber muitos milhares de visitantes, num evento diferente, que junta no seu programa um rali, diversas exposições e concentrações temáticas, passeios turísticos pelo fabuloso percurso natural das Montanhas Mágicas, a tradicional e cativante gastronomia e viticultura da região de Lafões e eventos diversos, entre os quais se destaca os reconhecimentos de carreira a individualidades que de algum modo se destacaram no panorama do desporto motorizado em Portugal.

Com uma forte componente promocional e de divulgação regional, o apelo do Termas Motorfest já se fez ouvir bem forte nas duas edições anteriores, e esta é a sua oportunidade de não perder a terceira edição, a começar já amanhã á tarde em São Pedro do Sul.

Paralelamente realiza-se também a terceira edição do Rali Cidade Termal, que marca a abertura do Campeonato Start Centro de Ralis 2024. Fiquem com o programa completo do evento:

Lista de Inscritos

Programa e horários

SEXTA, 22 Março

16h00 – Abertura do evento Termas Motorfest 2024

16h00 – Abertura da exposição de carros e motos emblemáticas, no Balneário Rainha Dona Amélia

16h30 – Inauguração da exposição pintura, fotografia e obras de arte no Balneário Romana

17h00 – Evento “Reconhecimento de Carreira” – 6 individualidades serão distinguidas – no Balneário Rainha D. Amélia

20h00 – Jantar “Tertúlia Desportiva” – com marcação

21h30 – Termas Party Night

SÁBADO, 23 Março

08h00 – Verificações técnicas e documentais Rali Cidade Termal

08h30 – Passeio Land Rover Veteranos (Montanhas Mágicas – 50 km’s)

10h00 – Concentração e passeio de Super Carros (Montanhas Mágicas – 50 km’s)

10h00 – Passeio de Carros Clássicos (Montanhas Mágicas – 50 km’s)

18h00 – Desfile demonstrativo de Super Carros, Motas Vintage e Land Rover Veteranos, no percurso da Super Especial

20h00 – AQVA Termas Street Stage – Super Especial Urbana do Rali Cidade Termal (PEC 1)

22h00 – Termas Party Night

DOMINGO, 24 Março

09h00 – Arranque da 2ª secção do Rali Cidade Termal

09h00 – Passeio de Carros Clássicos (Montanhas Mágicas – 50 km’s)

09h00 – Concentração e passeio de vespas (Montanhas Mágicas – 50 km’s)

17h30 – Pódio do Rali Cidade Termal

TODOS OS DIAS

Sexta a partir das 16h, sábado e domingo a partir das 10h, e até final do programa diário

FAN ZONE

Zona Infantil – Insufláveis, pinturas faciais e animação

Stand do projeto Race4ECO

Pista infantil de Prevenção Rodoviária

Projeto Race4ECO

Zona de Restauração

Cerveja Xarlie

Experiências Termais – com marcação, no Balneário Rainha Dona Amélia

Exposição de carros e motos emblemáticas, na zona exterior do Balneário Rainha Dona Amélia

Exposição de pintura, fotografia e obras de arte, no Balneário Romano