CRÓNICA: Os Velhos do Restelo e a ‘geração’ Facebook

Nos últimos dias e depois de se ter ficado a conhecer o Plano de Contingência da FPAK, e quase de seguida, o esquema de troços do Rali de Castelo Branco, não faltaram nas redes sociais – “where else” – raios e coriscos! Quer-me parece que há ainda muita gente que não percebeu muito bem o que estamos a viver, e acha que tudo está ‘quase’ normal.

É lógico que estão todos perfeitamente ansiosos por regressar à ação, quer seja equipas, pilotos, fotógrafos, adeptos, e para isso há muita gente nas organizações que está a trabalhar afincadamente para isso. Mas nas redes sociais, parece que essas pessoas estão a trabalhar no mesmo tabuleiro de xadrez habitual. Não estão, muito longe disso. Se alguns adeptos se queixam por não saber como fazer, imaginem as organizações, e como estão a encarar tudo o que têm pela frente.

Claro que quando aparecer uma vacina ou um tratamento para este vírus, tudo vai voltar tudo a ser como era antes, ou quase, mas até lá vamos todos viver com contingências e não vale muito a pena ir para as redes sociais ‘descascar’ nos que em nada têm culpa.

Neste momento, é tempo de, tal como disse Ricardo Teodósio “Tenham calma, tenham paciência, respeitem as medidas de segurança”.

Há que cumprir as regras que foram estabelecidas, goste-se ou não delas.

Mais importante neste momento é evitar o que de repente se está a ver acontecer na zona de Lisboa, pois numa altura em que os números da pandemia deviam estar a ser reduzidos de dia para dia, de repente, um descontrolo. Por isso, se todos queremos é voltar a trabalhar e a ‘ser’ adepto de forma normal, o melhor é mesmo atravessar esta ‘tempestade’ da melhor forma possível, aceitando que a solução para já deverá passar por uma limitação dos lugares disponíveis nos troços, para não haver ‘ajuntamentos’, e como devem calcular, neste contexto, este esquema de troços do Rali de Castelo Branco não foi feito a pensar no público. Não era certamente uma prioridade. Nem podia, para quê. Lenha para queimar? Quem critica esse esquema neste momento, por acaso terá pensado que fazer troços no sábado e domingo pode ser uma forma que o ECB e a Câmara Municipal encontraram para atenuar os efeitos de toda esta situação ao fazer com que o máximo de pessoas possível possa passar pelo menos uma noite em Castelo Branco? Como alguém escreveu, e bem, no Facebook: “Façam um favor a todos, fiquem em casa, mas fiquem agradecidos por haver um clube que arranque com os Ralis, se calhar o esquema é aquele que permite a todos não correrem riscos, a sério façam como eu, fiquem em casa, mas façam isso com alegria por haver uma prova. Não façam birra, não é altura para isso. E caso decidam ir, vão mas com responsabilidade, não deitem tudo a perder, quem permitiu essa prova também pode proibir as que vêm a seguir”. Está tudo dito.