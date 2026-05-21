Rali de São Vicente: navegador explica momentos pós-acidente, piloto aguarda operação

Cristiano Freitas, navegador de Emanuel Martins, uma das duplas acidentadas no Rali de São Vicente, falou à RTP Madeira sobre as circunstâncias do acidente. Tudo sucedeu na Prova Especial de Classificação (PEC) 7, quando o Renault Clio Rally4 da dupla saiu de estrada e caiu por uma ravina.

Apesar da violência do acidente, a vida prevaleceu. Ambos iniciaram o caminho da recuperação. Emanuel Martins, o mais atingido, enfrentará um percurso mais árduo, mas a certeza da sua recuperação é o bálsamo para a ferida aberta daquele dia fatídico.

Cristiano Freitas, navegador, explicou o que sucedeu: “Foram momentos desesperantes, como podem imaginar. Tudo aconteceu muito rápido. O carro escorrega, ele quando tenta corrigir, o carro automaticamente sai de traseira, vai tipo skate, e vai embora pela ravina abaixo. Lembro-me de tudo até pararmos. Parecia que não ia parar nunca, mas lá conseguimos parar. Foram momentos difíceis, pois olhar para o meu piloto e ver que estava com mazelas. Ainda está internado à espera da operação. Está fora de perigo, mas ainda está lá com mazelas bastante fortes.

Depois, não conseguia sair pelo meu lado, porque a porta estava contra o barranco. Não conseguia abrir. Só conseguimos sair do lado dele, mas o tablier, estava danificado e veio para trás. Tínhamos muito pouco espaço para sair. Fazemos a nossa ginástica, mas a adrenalina era tão forte que conseguimos sair com os nossos próprios meios, consegui ajudá-lo a sair”, disse o navegador à RTP Madeira.

Apesar do sucedido, felizmente ambos estão a fazer a sua recuperação, o piloto ficou mais mal tratado, mas vai recuperar, o que depois de um acidente destes é o mais importante. Que recuperem bem e voltem depressa.