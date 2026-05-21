Rali de São Vicente: navegador explica momentos pós-acidente, piloto aguarda operação
Cristiano Freitas, navegador de Emanuel Martins, uma das duplas acidentadas no Rali de São Vicente, falou à RTP Madeira sobre as circunstâncias do acidente. Tudo sucedeu na Prova Especial de Classificação (PEC) 7, quando o Renault Clio Rally4 da dupla saiu de estrada e caiu por uma ravina.
Apesar da violência do acidente, a vida prevaleceu. Ambos iniciaram o caminho da recuperação. Emanuel Martins, o mais atingido, enfrentará um percurso mais árduo, mas a certeza da sua recuperação é o bálsamo para a ferida aberta daquele dia fatídico.
Cristiano Freitas, navegador, explicou o que sucedeu: “Foram momentos desesperantes, como podem imaginar. Tudo aconteceu muito rápido. O carro escorrega, ele quando tenta corrigir, o carro automaticamente sai de traseira, vai tipo skate, e vai embora pela ravina abaixo. Lembro-me de tudo até pararmos. Parecia que não ia parar nunca, mas lá conseguimos parar. Foram momentos difíceis, pois olhar para o meu piloto e ver que estava com mazelas. Ainda está internado à espera da operação. Está fora de perigo, mas ainda está lá com mazelas bastante fortes.
Depois, não conseguia sair pelo meu lado, porque a porta estava contra o barranco. Não conseguia abrir. Só conseguimos sair do lado dele, mas o tablier, estava danificado e veio para trás. Tínhamos muito pouco espaço para sair. Fazemos a nossa ginástica, mas a adrenalina era tão forte que conseguimos sair com os nossos próprios meios, consegui ajudá-lo a sair”, disse o navegador à RTP Madeira.
Apesar do sucedido, felizmente ambos estão a fazer a sua recuperação, o piloto ficou mais mal tratado, mas vai recuperar, o que depois de um acidente destes é o mais importante. Que recuperem bem e voltem depressa.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Rampa Internacional da Falperra – Resumo18 Maio 2026 16:50
-
AutoSport TV CPR, Rali de Portugal, Resumo Final10 Maio 2026 16:44