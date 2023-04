CRM, Rali de S. Vicente: Triunfo de Miguel Nunes no arranque da época | AutoSport

Miguel Nunes, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu o Rali de São Vicente, prova de abertura do campeonato madeirense da especialidade em que poucos acreditavam pudesse obter este sucesso após a disputa da classificativa de abertura.

Texto João Faria

A prova organizada pelo CD Nacional no norte da ilha arrancou com uma classificativa espetáculo em Ponta Delgada na qual o campeão em título penalizou 10 segundos por falsa partida.

O primeiro dia de competição fechou com Alexandre Camacho, noutro Skoda Fabia Rally2 Evo, na frente, dispondo de uma vantagem de 6,3 segundos sobre Miguel Caires e, mais importante, de 10,5 segundos sobre Nunes, novamente o seu principal rival na corrida ao título de 2023.

Nessa altura, tudo parecia encaminhado para um sucesso do piloto com as cores da Play mas tudo veio a mudar na manhã de um sábado em que as condições climatéricas se apresentaram excelentes, propiciando a presença de um alargado número de espetadores.

Logo na primeira passagem por Vila, o campeão em título reduziu a sua desvantagem em 1,9 segundos e ganhou mais 1,5 em Rosário.



Já em Ponta Delgada a recuperação foi de 2,9 segundos e mesmo que Camacho tenha reagido em 0,2 segundos em Boaventura, a diferença entre os dois primeiros classificados passou a 4,4 a meio da prova.

Batendo recordes em todos os troços cronometrados, Nunes manteve o ritmo da manhã e após 7 das 10 classificativas do programa estava já na frente.

O panorama manteve-se até ao penúltimo troço cronometrado quando o avanço do novo líder era de 3,1 segundos. Ambos os favoritos forçaram o andamento nos últimos quilómetros, em que Camacho recuperou 1,1s mas acabou por ceder a vitória ao seu adversário por 2,0.

Miguel Nunes começou da melhor forma a defesa do seu cetro neste evento em que todos os recordes de prova especial caíram, ficando dois na posse de Camacho, o primeiro e o último, e os restantes na do vencedor.

Alheio a esta luta andou Miguel Caires, terceiro na estreia com o menos atual Skoda Fabia R5 e que pouco mais poderia fazer perante o ritmo dos dois pilotos que têm dominado os ralis madeirenses nos últimos anos. Caires acabou realizando uma prova tranquila, ainda ajudado pela desistência, por despiste, de Filipe Freitas com o seu Porsche 991 GT3. Brilhante uma vez mais com o Peugeot 208 Rally4 esteve João Silva que cilindrou a concorrência nos pilotos com viaturas de duas rodas motrizes e ainda garantiu o quarto posto absoluto.

Para o sucesso do piloto da FX também contribuíram os problemas sentidos por José Camacho, quinto com o Peugeot 208 T16 R5, e Rui Pinto, sexto no Ford Fiesta R5 MkII, que nunca puderam explorar no pleno as suas montadas. A fechar o lote dos dez primeiros classificados estiveram Renato Pita e Artur Quintal, ambos em Peugeot 208 Rally4, Dinarte Baptista em Renault Clio Rally4 e Pedro Macedo em Ford Fiesta Rally4. O campeonato madeirense de ralis volta à estrada