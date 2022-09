C. Madeira de Ralis/Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos: decisão do título? | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a sexta de sete provas do Campeonato da Madeira de Ralis, o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, prova que contará com 27 equipas à partida e pode decidir o título de Campeão ‘regional’.

Miguel Nunes lidera destacado a tabela classificativa, mas Alexandre Camacho, apesar de distante nas contas do campeonato, tem ainda hipóteses matemáticas, ainda que não muito boas.

Mesmo que Camacho vencesse e Nunes não pontuasse, a diferença à entrada da última prova seria ainda muito substancial, pelo que Nunes pode perfeitamente gerir as suas provas no sentido de minimizar os riscos e chegar ao título.

Só que, como bem sabemos, os ralis são por vezes caixinhas de surpresas e tal como disse Ott Tanak recentemente quanto ao avanço de Kalle Rovanpera no WRC “o campeonato não está terminado até estar terminado”, portanto, como se diz em bom português “até ao lavar dos cestos é vindima”, portanto resta aguardar pelo desfecho da prova, sabendo que Miguel Nunes tem na sua posse a grande maioria dos ‘trunfos’.

A novidade desta prova é mesmo a participação de Dinarte Nóbrega, atual vencedor do Troféu Regional de Rampas AMAK.

O rali realiza-se integralmente no sábado, 17 de setembro, será composto por sete especiais de classificação, num total de 73,05 Km. Ao contrário do que é habitual este ano não se disputará a Super Especial.