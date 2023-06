CRM, Rali Ribeira Brava este fim-de-semana | AutoSport

Este fim-de-semana está de volta à estrada o Campeonato de Ralis Coral da Madeira com o Rali Ribeira Brava organizado pelo Automóvel Clube Concelho Santa Cruz. A prova começa com uma super-especial na Marginal da Ribeira Brava às 9 da noite de sexta-feira, dia 2 de junho.

No Sábado, dia 3 de junho, de manhã, haverá uma dupla passagem pelas classificativas de Tábua, Coral e São João. De tarde, mais uma dupla passagem pelas especiais de Fonte Pinheiro, ELPS e Serra d´Água.

Depois de realizadas as duas primeiras provas da temporada, Alexandre Camacho e Pedro Calado são os líderes da tabela classificativa com 52 pontos mais quatro que Miguel Nunes e Roberto Castro.

Entretanto, a Rali& You Madeira Cup cancelada

Não obstante o aliciante conjunto de prémios atribuídos nas cinco provas do Campeonato de Ralis Coral da Madeira (CRM), superando os 30 mil euros, e ainda a “prenda” atribuída ao vencedor final que garantia a participação no “Vinho da Madeira’2024” ao volante de um Rally2, o número de inscritos insuficiente levou a comissão organizadora a cancelar a Rali & You Madeira Cup, cujo arranque estava previsto para o Rali da Ribeira Brava (2/3 junho).

A Rali & You Madeira Cup foi delineada para pilotos inscritos nas provas do CRM com os Peugeot 208 Rally4, Peugeot 208 R2 e Opel Corsa Rally4 e embora, face às condições vantajosas oferecidas, fosse expetável uma boa adesão, a verdade é que o número de inscritos não permitia uma competição ao nível de outras organizadas pela Sports & You. Perante tal circunstância, a comissão organizadora entendeu, na salvaguarda do interesse de todas as partes envolvidas, não estarem reunidas as condições para avançar com a Rali & You Madeira Cup.

A Sports & You espera, no futuro, estarem reunidas as condições para avançar com um novo projeto para ajudar e fomentar o desporto na Região Autónoma da Madeira.