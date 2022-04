CRM/Rali Município de São Vicente: Miguel Nunes entra a vencer | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram o Rali Município de São Vicente, prova de abertura do Campeonato da Madeira coral de Ralis. Alexandre Camacho/Pedro Calado (Citroen C3 Rally2) abandonaram na PE8, devido a acidente, quando estavam a 18.4s da frente.

Miguel Nunes, depois de ter vencido a curta especial do primeiro dia, venceu três dos quatro troços da manhã, colocando a margem para Camacho em 11.4s. A seguir ao almoço, Nunes venceu mais dois troços seguidos, e na PE8, quando a diferença entre ambos já tinha subido para 18.4s, Camacho saiu de estrada.

No segundo lugar ficaram Filipe Freitas/Daniel Figueiroa (Porsche 911 GT3 Cup) a 1m41.1s com Paulo Mendes/Roberto Figueira (Porsche 911 GT3 Cup) a terminar no pódio, depois de ‘vencer’ a luta com José Camacho/Nicodemo Câmara (Peugeot 208 T16 R5) que terminaram a 10.3s.

Rui Jorge Fernandes/João Pedro Freitas (Renault Clio RS3) são quintos e os vencedores dos RC4, terminando na frente de Rui Pinto/Ricardo Faria (Ford Fiesta Rally2).

Pedro Paixão/João Paulo (Peugeot 208 T16) rodaram na terceira posição, chegaram ao fim da manhã já a 40.2s da frente, de tarde, na PE6 estavam a 47.3, mas ficaram pelo caminho devido a avaria no seu carro.

