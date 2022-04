CRM/Rali Município de São Vicente: Miguel Nunes é o primeiro líder | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) são os primeiros líderes do Rali Município de São Vicente, prova do Clube Desportivo Nacional que abre o Campeonato de Ralis Coral da Madeira. A dupla da The Racing Factory bateu por 2.8s Alexandre Camacho/Pedro Calado (Citroen C3 Rally) nos 4.10 Km da PE1, Ponta Delgada.

Pedro Paixão/João Paulo (Peugeot 208 T16) foram terceiros a 7.9s com José Camacho/Nicodemo Câmara (Peugeot 208 T16 R5) em quarto a 13.9s, o mesmo tempo que fizeram Paulo Mendes/Roberto Figueira (Porsche 911 GT3 Cup). A prova prossegue hoje com mais nove troços.

