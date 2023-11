CRM/Rali do Faial/Santana: Triunfo de Miguel Nunes, a abrir e a fechar o campeonato | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) venceram o Rali do Faial – Santana, derradeira prova do Campeonato da Madeira de Ralis, batendo Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo) por 6.1s, com João Silva/João Paulo (Peugeot 208 Rally4) a serem terceiros e a vencerem as duas rodas motrizes.

Miguel Nunes venceu 5 das 7 classificativas que compunham a prova, e depois do avanço conseguido, pode gerir na parte final. Ganhou primeira e última prova do ano, as disputadas na costa norte, São Vicente e Santana, mas o título foi para Alexandre Camacho, piloto que se queixou de problemas com a válvula pop-off ao longo de toda a prova.

Grande prova de João Silva. Andou todo o rali a disputar o pódio com Paulo Mendes/Roberto Figueira (Porsche 911 GT3 Cup 991) e aproveitou o piso escorregadio da nova classificativa da ilha para fazer a diferença.

Nesse troço (PE 5) ganhou 10,8 segundos ao adversário, anulou a diferença e passou para a frente. Foi melhor ainda nos dois últimos troços. Venceu todas as provas do ano nas 2WD.

Restantes posições estabilizadas ao longo de toda a prova disputada no nordeste da ilha. Rodrigo Jasmins, 11º, obteve o título no Troféu Eng. Rafael Costa.

