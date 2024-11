CRM, Rali de Porto Santo hoje na estrada

Está na estrada o Rali Porto Santo, sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. O evento organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira marca o regresso da modalidade àquela ilha será disputado ao longo de dois dias em oito classificativas. Naquele que será o primeiro dos dois dias de competição os concorrentes disputarão, a partir das 22:00, a super-especial “Porto Santo Line” que tem como palco o kartódromo recuperado pela Dune Karts.

Esta prova impulsionada pela Câmara Municipal do Porto Santo será a festa de encerramento da temporada regional de ralis e servirá para coroar o novo campeão local da modalidade. Em liça pelo título estão João Silva, o líder da competição, e Miguel Nunes, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo. Neste duelo, ambos os pilotos têm as suas vantagens. Por um lado, Silva segue na frente e o seu adversário tem de terminar esta prova para o conseguir suplantar na pontuação. Por outro, Nunes, depois de feitas as contas finais do campeonato, em que um dos resultados é preterido, dispõe da “vantagem” de deitar fora um resultado nulo. Isso obriga o atual guia da classificação a ter que vencer e vencer ou o primeiro ou o último dos troços cronometrados e o maior número de classificativas.

Para além disso, o Rali Porto Santo conta com muitos outros pontos de interesse. Em competição estará o continental António Dias, sempre espetacular com o seu VW Polo GTi R5 e, em viaturas mais potentes, destaque também para a presença de quatro Porsche, o 992 GT3 Cup de Paulo Mendes e ainda os três 991 GT3 de Filipe Freitas, Miguel Andrade e Américo Gouveia. No domínio das viaturas de tração dianteira a competitividade também deverá estar na ordem do dia pois na Ilha Dourada vão estar presentes Vasco Diogo Silva em Renault Clio Rally4, Artur Quintal, Roberto Martins e Francisco L. Santos, todos em Peugeot 208 Rally4, o estreante Opel Corsa Rally4 de Carlos Ferreira e ainda o Ford Fiesta R2T de Ricardo Gonçalves. Com Citroën C2 alinham, entre outros, João Alix, Vítor Camacho, António Ornelas e Sandro Teixeira. Realce ainda para as participações de Vasco José Silva com o Peugeot 205 GTi e do muito espetacular José Jarimba em Toyota Starlet.