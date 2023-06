CRM, Rali da Ribeira Brava: Triunfo de Alexandre Camacho | AutoSport

Alexandre Camacho impôs-se no Rali da Ribeira Brava, terceira prova do campeonato madeirense da especialidade. O piloto da Play disse ao que vinha logo na classificativa-espetáculo de abertura, disputada na noite de sexta-feira no tecido urbano da vila anfitriã, em que, em apenas 3,36 km, conquistou um avanço de 2,6 segundos sobre o seu principal opositor. Com a entrada nas classificativas “normais” na manhã de sábado, Miguel Nunes tentou inverter a tendência.



Também com um Skoda Fabia Rally2 Evo, Nunes venceu duas classificativas na 2ª secção mas nestas só recuperou 0,8 segundos para o líder, enquanto o futuro vencedor nas duas passagens por São João bateu o seu rival por 2,9 segundos. Então, sensivelmente a meio do rali, Camacho estava na frente com uma vantagem de 4,7 segundos sobre o seu mais direto perseguidor. Com uma diferença que deixava ainda tudo em aberto, as previsões climatéricas prometiam alguma chuva.

Em segundo e apostado em chegar ao comando, Miguel Nunes arriscou e apostou numa mistura mais mole para o final da prova. A sua opção acabou por não vingar pois Alexandre Camacho foi o melhor nos últimos quatro dos nove troços cronometrados do programa e atingiu a meta com 20,2 segundos de vantagem para Miguel Nunes, segundo classificado. Uma diferença pouco habitual nos ralis do arquipélago.



Prova tranquila no que toca a concorrência mas em que ainda passou por alguns sobressaltos teve Miguel Caires, confortável terceiro com um Skoda Fabia R5. Os classificados nas posições imediatas acabaram ficando bastante distanciados entre si, uma consequência dos abandonos de Gil Freitas no Subaru Impreza WRC e José Camacho em Peugeot 208 T16, ambos por avaria mecânica.

Assim, o quarto posto foi ocupado por Rui Pinto, desta feita mais veloz com o Ford Fiesta Rally2, na frente de Paulo Mendes, que teve algumas dificuldades no regresso à competição com o Porsche 991 GT3, sobretudo quando o piso se apresentou húmido. Outro piloto de volta aos ralis madeirenses foi Filipe Pires, sétimo com um pouco cooperante Mitsubishi Lancer Evo X.

Sexto absoluto, João Silva voltou a não dar qualquer hipótese à concorrência adentro da competição destinada aos concorrentes com viaturas de duas rodas motrizes. O piloto com o Peugeot 208 Rally4 da FX concluiu o evento com um avanço de quase minuto e meio para Artur Quintal e mais de dois minutos para Renato Pita, ambos numa viatura idêntica à sua. Rodrigo Jasmins foi o melhor, com um Peugeot 208 R2, no Troféu Eng. Rafael Costa.

Após a deslocação à Ribeira Brava, o campeonato madeirense é liderado por Alexandre Camacho, com 82 pontos, seguido de Miguel Nunes, 68, Miguel Caires, 51, Rui Pinto, 34, e João Silva, 30. A competição regressa à estrada a 14 e 15 de julho para o Rali do Marítimo/Machico, que poderá servir coo evento de teste a alguns pilotos do CPR que alinhem também no Rali Vinho da Madeira.

João Freitas Faria