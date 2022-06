CRM, Rali da Ribeira Brava: Alexandre Camacho é o primeiro líder | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo) são os primeiros líderes do Rali da Ribeira Brava, terceira prova do Campeonato de Ralis da Madeira. A dupla, que voltou a correr de Skoda bateu Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) e agora vai à luta pelo campeonato com um carro igual.

A semana de Pedro Paixão/João Paulo (Citroën C3 Rally2) foi atribulada, mas para já arrancaram para o rali na terceira posição a 2.1s dos líderes.

Um acidente com o Hyundai i20 R5 da Sports & You, numa sessão de testes atrapalhou não só os seus mas também os planos de Gil Freitas/Duarte Miranda, que tinha acordado com a Sports & You comprar o carro, e correr já na Ribeira Brava com ele. A Sports & You teve que se desdobrar, mas a única coisa que ficou para trás foi um teste pré-prova, anteriormente previsto. E equipa conseguiu ter o carro pronto a horas do rali, ainda que tivesse sido necessário trazer material do continente.

Por outro lado, Pedro Paixão deixou o Hyundai i20 R5 com que correu no Rali da Calheta, e usa agora o Citroën C3 Rally2 com que corria Alexandre Camacho.

Desta forma, será na prova que Gil Freitas se irá adaptar ao carro, e não no teste como esteve previsto.

Ainda assim, Gil Freitas/Duarte Miranda (Hyundai i20 R5) foram quartos na super especial da Ribeira Brava, a 9.5s da frente, com Filipe Freitas/Daniel Figueiroa (Porsche 911 GT3 Cup) logo a seguir a 11.8s da frente. O rali prossegue hoje com os restantes oito troços.

