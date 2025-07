CRM/Rali da Calheta: Miguel Nunes volta a vencer

O açoriano Rúben Rodrigues estreou-se no asfalto madeirense como preparação para a próxima prova do CPR.

Rui Jorge Fernandes e Alexandre Camacho protagonizaram uma batalha renhida pelo quarto lugar, com Camacho a levar a melhor por apenas dois décimos de segundo. O regresso de Camacho à competição, com um Hyundai i20N Rally2, foi marcado por algumas dificuldades de adaptação.

Apesar de um início promissor de Miguel Caires, que liderou grande parte da prova, Miguel Nunes conseguiu impor-se no derradeiro troço, garantindo a sua quarta vitória do ano. A competição acesa entre os dois pilotos manteve os espetadores em suspense até ao final.

Miguel Nunes, ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, conquistou a vitória no Rali da Calheta por uma margem de 3,8 segundos, numa prova emocionante e decidida no último troço.

