CRM, Miguel Nunes vence Rali Porto Santo e assegura 7º título madeirense

Miguel Nunes venceu o Rali Porto Santo e sagrou-se campeão regional da modalidade pela sétima vez na sua carreira. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo dividiu o comando com o seu rival na corrida ao cetro depois de cumprido o primeiro dia de competição, perdeu no confronto com o seu rival na primeira classificativa de hoje, mas a partir daí e em cada nova passagem por Serras “Coral”, a classificativa mais longa do evento, foi aumentando e consolidando o seu avanço até cortar a linha de meta.

Também candidato ao título, João Silva, ao volante de uma viatura idêntica, tentou contrariar o seu adversário e esteve na frente durante os dois primeiros dos oito troços cronometrados, mas acabou, aos poucos, por perder terreno para o seu rival e atingiu a linha de meta com um atraso de 4,6 segundos. Bastante forte nesta organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira este também Filipe Freitas que ascendeu à terceira posição com um terço da corrida cumprida e não maios abandonou o posto mais baixo do pódio.

Corrida a solo entre os utilizadores de viaturas de tração dianteira efetuou Vasco Diogo Silva, quarto classificado absoluto. O piloto do Renault Clio Rally4 experimentou nesta prova novas soluções na viatura que lhe havia já garantido o título regional da categoria, mas deteve sempre vantagem confortável sobre os seus adversários diretos. Paulo Mendes veio a esta prova rodar com o Porsche 992 GT3 com que se foi mostrando cada vez mais competitivo e completou o lote dos cinco primeiros classificados.

A tabela classificativa incluiu também o espetacular António Dias, ao volante do habitual VW Polo GTi R5, Miguel Andrade em Porsche 991 GT3, Nuno Ferreira em Renault Clio R3T, Artur Quintal com um Peugeot 208 Rally4 e Américo Gouveia, noutro Porsche 991 GT3, no grupo dos dez melhor posicionados. 12º absoluto, Sandro Teixeira, dispondo de um Citroën C2 R2, foi o melhor nas contas do Troféu Eng. Rafael Costa. Classificaram-se 26 dos 32 concorrentes que se apresentaram à partida deste evento que marcou o regresso dos ralis à Ilha Dourada.