CRM, Miguel Nunes vence Rali do Marítimo: 5 vitórias em 7 ralis | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) venceram o Rali do Marítimo/Município de Machico 2022 com 11.9s de avanço para Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo) com Rui J. Fernandes/João P. Freitas (Renault Clio R3T) em terceiro a 4m32.3s, fechando a temporada com o título, já assegurado na prova anterior, e com cinco triunfos em sete provas, faltando só os triunfos na Ribeira Brava e na prova Rainha do ano, o Rali Vinho Madeira, vitórias que foram para Alexandre Camacho.

A dupla que é assistida pela The Racing Factory liderou o rali do primeiro ao último troço, triunfando em oito das dez classificativas. No final dos primeiros dois troços a margem era apenas de 3.9s, mas com mais três triunfos nos primeiros troços de hoje, a margem subiu até 8.1s. Camacho reagiu, baixando a diferença para 7.4s mas Nunes voltou ao ataque e abriu a margem até aos 12.4s só ‘descansando’ na derradeira especial, o segundo troço vencido por Camacho, que terminou a 11.9s da frente.

A luta nas 2RM foi mais equilibrada, com Rui Jorge Fernandes a chegar à liderança na PE3, alargando muito a margem para o segundo lugar de Vítor Sá/Ricardo Ventura (Citroën DS3 R3T) entre a PE4 e PE6, colocando-a em 15.5s. Sá ainda tentou responder, mas já nada mudou até final. Com este resultado, Rui Jorge Fernandes é Campeão das Duas Rodas Motrizes.

