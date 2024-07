CRM: João Silva venceu Rali da Ribeira Brava

O campeonato madeirense de ralis regressou este fim de semana à estrada após longa paragem.

O Rali da Ribeira Brava prometia muita animação, o que se veio a verificar apesar da organização do ACCS só ter conhecido um líder.

Na frente do campeonato, João Silva arrancou disposto a consolidar o seu comando e foi o mais rápido logo na super-especial de abertura, na noite de sexta-feira, terminando o primeiro dia com uma vantagem de 3,3 segundos para a caravana.

No entanto, também motivado para reconquistar o comando do campeonato após o seu abandono em São Vicente, Miguel Nunes atacou forte na primeira classificativa de sábado, recuperando 3 décimos de segundo para o primeiro posto. No entanto, seria o troço cronometrado seguinte a determinar a classificação final pois Silva, com o Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da FX, bateu o seu mais direto adversário por 5,2 segundos e ficou com um avanço de 8,2 segundos.

Os pilotos voltaram a alternar na tabela dos mais rápidos e os dois primeiros classificados terminaram a manhã com um intervalo de 7,4 segundos. Nunes voltou bastante forte à tarde e apenas numa das quatro provas especiais disputadas nessa secção foi batido pelo futuro vencedor. Apesar disso, as posições não se alteraram e, com uma vantagem final de 3,5 segundos, João Silva empatou em triunfos este ano com Nunes. No entanto, a velocidade expressa pelo piloto da Lotes permitiu-lhe conquistar pontos bonificados para apenas somar menos 2 pontos que o guia do campeonato.

Após as suas exibições anteriores, acreditava-se que Miguel Caires, numa viatura idêntica à dos primeiros, conseguisse votar a se intrometer entre os favoritos ao título mas o piloto da E-Motion apenas o conseguiu em duas das nove classificativas do programa. O lugar mais baixo do pódio nunca esteve, contudo, em causa. A prova madeirense que antecede o Rali Vinho Madeira costuma contar com a presença de vários pilotos do CPR, mas desta vez apenas Ricardo Filipe, fazendo equipa com José Martins no Skoda Fabia R5, se deslocou à ilha. O piloto rodou regularmente na quarta posição até desistir, após a última classificativa.

Ao volante de um Peugeot 208 Rally4, devido a indisponibilidade do habitual Renault Clio Rally4, Vasco Silva voltou a triunfar entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. No entanto, o piloto “da casa” nunca se mostrou à altura das provas anteriores, mas beneficiou do infortúnio de Rui Jorge Fernandes. O piloto do Renault Clio Rally4 da Auto Cam foi o mais rápido em 7 dos 9 troços cronometrados, mas um furo no derradeiro ditou a perda de muitas posições.

Neste escalão os restantes lugares do pódio ficaram na posse de Artur Quintal e Pedro Mendes Gomes, ambos em Peugeot 208 Rally4, que, contudo, rodaram sempre longe dos primeiros. O campeonato de ralis da Madeira regressa à ação dentro de três semanas naquela que é também a próxima prova do CPR, Rali Vinho Madeira, de 1 a 3 de agosto.

João Freitas Faria