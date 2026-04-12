CRM: João Silva amplia vantagem no campeonato com vitória no Rali de Santana

João Silva continua imparável no campeonato madeirense de ralis de 2026, vencendo o Rali de Santana após já ter triunfado em Machico. O piloto do Toyota GR Yaris Rally2 liderou a prova desde o início, terminando com mais de 30 segundos de vantagem sobre Miguel Nunes.

Apesar de uma margem inicial de apenas 0,6 segundos na especial noturna de sexta-feira, Silva dominou o rali, mesmo com as condições climatéricas instáveis. Nunes, após um erro e furo na PEC 2, perdeu 30 segundos cruciais. Silva venceu as especiais 6 e 8, enquanto Nunes respondeu nas especiais 7 e 9, mas Silva garantiu os 2 pontos pelo maior número de vitórias em especiais, liderando agora o campeonato com 54 pontos, 13 à frente do segundo classificado.

Rui Jorge Fernandes, em Skoda Fabia Rally2 Evo, conquistou o terceiro lugar do pódio, repetindo o feito do campeonato. Gil Freitas, em Alpine A110 RGT+, foi o quarto classificado e o melhor no campeonato Master. Artur Quintal (Skoda Fabia Rally2 Evo) ficou em quinto, seguido por Filipe Pires (Mitsubishi Lancer Evo X). José Camacho (Skoda Fabia R5) segurou o sétimo lugar, apesar de um toque, à frente de Vítor Sá (Alpine A110 RGT).

Carlos Ferreira (Opel Corsa Rally4) venceu entre os carros de tração dianteira, beneficiando dos problemas de Emanuel Martins (Renault Clio Rally4) e Sandro Teixeira (Peugeot 208 Rally4). Carlos Silva (Peugeot 208 R2) venceu o Troféu Eng. Rafael Costa.

O campeonato madeirense prossegue a 15 e 16 de maio em São Vicente.

João Freitas Faria